Tales From ’85 : la série d’animation Stranger Things dévoile sa date de sortie en vidéo (et c’est explosif)

Voici une nouvelle qui devrait ravir les fans de Stranger Things en deuil depuis le 2 janvier 2026 – soit la date de diffusion de l’ultime épisode de la série phénomène mondial. Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la série d’animation dérivée : Stranger Things : Chroniques de 1985. Mais ce n’est pas la seule surprise que nous réserve la plateforme de streaming : elle vient de révéler la date de sortie.

Depuis le 2 janvier 2026, les fans de la série phénomène Stranger Things sont en deuil : l’épisode diffusé ce jour-là a signé la fin de leur saga préférée. Certains d’entre eux, déçus par le dénouement ou plein d’espoir, ont même cru en la folle théorie selon laquelle un épisode secret existerait : le « Conformity Gate ». Mais il faut se rendre à l’évidence : il n’y aura ni saison 6, ni épisode secret – qui était attendu pour le 7 janvier.

Toutefois, il existe une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui ne sont pas encore tout à fait prêts à faire leurs adieux à Hawkins et ses habitants : l’univers Stranger Things a encore de beaux jours devant lui. Au-delà de la série spin-off en préparation, les créateurs de la fiction originale ont d’ores et déjà prévu une série d’animation et on sait déjà quand elle débarquera sur vos écrans.

Voici quand sort la série d’animation Stranger Things : Tales From ’85

Stranger Things: Tales From ‘85 (ou Chroniques de 1985 dans la langue de Molière) : voici comment s’intitule la série d’animation dérivée de la saga phénomène. Netflix – qui la diffusera elle aussi – vient d’en dévoiler la première bande-annonce (disponible à la fin de l’article) et en a profité pour lever le voile sur la date de sortie.

Dans cette vidéo de 2 minutes 02, on retrouve les lieux emblématiques de Stranger Things : le Palace Arcade, la Cabane de Hopper ou encore la forêt et les champs contaminés. L’atmosphère désormais culte inspirée des années 80 et teintée de science-fiction est également au rendez-vous : expédition nocturne, lampes torches, sac à dos, explosions, combinaisons de décontamination jaune, lance-flammes, Démogorgons, crocs et griffes acérées.

Mais surtout, l’humour propre à la série et l’esprit d’équipe de nos jeunes (et moins jeunes) héros n’a pas perdu de sa superbe : Onze, Mike, Lucas, Max, Dustin, Will, Steve et Hopper – pour ne citer qu’eux – sont à l’affiche de cette série d’animation. Comme le nom de la série l’indique, l’intrigue se passera en 1985 – soit entre les deuxième et troisième saisons – et se concentrera sur un « quelque chose [qui] a dû survivre ». Nouveaux monstres et mystère paranormal sont au programme.

Pour suivre les nouvelles aventures de vos héros favoris, il faudra faire preuve d’un peu de patience, mais les fans de Stranger Things ont maintenant l’habitude… En effet, la série débarque sur Netflix le 23 avril 2026.