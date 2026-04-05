Stranger Things : la série animée Tales From ’85 éjecte ces personnages cultes, les fans enragent

Après l’énorme succès de la série Stranger Things, Netflix remet le couvert avec une nouvelle série animée, pour le plus grand bonheur des fans. Cependant, la production a décidé de mettre certains personnages de côté dans Stranger Things : Tales from ’85…

Le 1er janvier 2026, Netflix diffusait le tout dernier épisode de l’excellente série Stranger Things. Et, si la saison 5 de la série a battu des records, les fans ont dû se rendre à l’évidence : Stranger Things n’aura probablement jamais droit à une saison 6. Mais qu’à cela ne tienne, Netflix a décidé de prolonger l’expérience en annonçant une série d’animation basée sur l’univers de la série en live action, qui aura « vécu » presque dix ans sur Netflix.

La plupart des fans de la série originale Stranger Things devraient donc être ravis d’apprendre que l’aventure continue sur Netflix. Toutefois, certains éléments de scénario ne font pas que des heureux. Stranger Things : Tales from ’85 introduit par exemple un nouveau personnage, ce qui peut poser problème…

Mais Netflix ne fait pas que rajouter de nouveaux protagonistes. En effet, la production a également décidé de mettre de côté des personnages centraux dans la série Stranger Things originale. Ainsi, s’il a été confirmé que Nancy ainsi que Steve Harrington auront un rôle central dans Tales from ’85, ce ne sera probablement pas le cas de la famille Byers, à l’exception de Will.

Stranger Things : un changement controversé

En d’autres termes, il est fort probable que Joyce et Jonathan Byers soient largement mis de côté dans la série Stranger Things : Tales from ’85. Pourtant, celle-ci se déroule entre les saisons 2 et 3 de la série originale. À cette occasion, Jonathan et Nancy viennent tout juste de se mettre ensemble, ce qui agace d’autant plus les fans de la série Netflix.

« Ce qui est absurde, c’est de réduire l’importance de Jonathan en tant que frère de Will et de Joyce, qui est littéralement le parent le plus important de la série », déplore un fan. « Les saisons 1 et 2 avaient une atmosphère différente, et les Byers en sont la principale raison. C’est ce qui rendait l’histoire ancrée et captivante », explique un autre fan de Stranger Things. « On dirait bien que cette nouvelle série ne nous apportera rien de plus. »

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d’être fixé. En effet, Netflix a dévoilé la date de sortie de sa série d’animation. Ainsi, Stranger Things : Tales from ’85 débarquera sur Netflix le 23 avril 2026.