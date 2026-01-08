Stranger Things : les fans font crasher Netflix à cause de la théorie de l’épisode secret

Netflix a fait des siennes pour vous aussi au milieu de la nuit ? C'est normal, et c'est encore à cause de Netflix. Ou plutôt, à cause des très nombreux fans qui croyaient à la théorie de l'épisode secret. Si vous êtes passés à côté du phénomène pop culture des derniers jours, on vous explique ce qu'il s'est passé.

Décidément, Stranger Things n'a toujours pas fini de faire parler d'elle, alors même que la série est arrivée à son terme il y a quelques jours. Il faut dire que les fans n'en ont visiblement pas eu assez. Vous avez peut-être entendu parler de la Conformity Gate, cette théorie très populaire qui affirme que le dernier épisode de la saison est en réalité un faux. D'après ses adeptes, le véritable dernier épisode devait donc être diffusé ce 7 janvier aux États-Unis, soit dans la nuit pour nous.

Si de nombreux internautes ont tourné cette théorie en dérision, force est de constater qu'ils étaient également beaucoup à y croire. En effet, les serveurs n'ont pas résisté à l'afflût de visiteurs qui se sont tous connectés aux alentours de 2 heures du matin ce matin, heure à laquelle le fameux épisode devait être mis en ligne. Pendant quelques minutes, la plateforme de streaming était inaccessible, pour ceux qui souhaitaient regarder Stranger Things… mais aussi pour tous les autres.

Cette théorie sur Stranger Things a fait sauter les serveurs de Netflix

On imagine aisément la déception de certains lorsqu'ils ont fini par réaliser que l'épisode secret n'a jamais existé. En effet, une fois les serveurs remis en route, le compteur d'épisodes de la saison 5 est resté le même. Pour les autres, il a fallu attendre que la plateforme cesse de leur indiquer que “un problème est survenu”.

Toujours est-il que ce nouveau phénomène est une nouvelle preuve de la force de frappe dantesque de Stranger Things. Netflix n'avait pas non plus supporté le nombre ahurissant de connexions lors de la diffusion du premier épisode. Désormais, il va falloir se rendre à l'évidence : il n'y aura bel et bien pas de saison 6 de la série.