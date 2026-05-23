La série The Boroughs fait-elle partie de l’univers de Stranger Things ? Les créateurs répondent aux fans

Après Stranger Things, les créateurs de la série Netflix s’attaquent à The Boroughs, dont le synopsis rappelle fortement la série originale. De nombreux fans pensent que The Boroughs se déroule dans l’univers de Stranger Things. Les créateurs leur apportent une réponse.

The Boroughs
Crédits photo : Netflix

Stranger Things, c’est terminé. La série culte de Netflix s’est en effet achevée avec la saison 5, qui a pourtant enchaîné les records. Et pourtant, les aventures dans l’Upside Down sont loin d’être terminées. En effet, Netflix propose déjà la série animée Stranger Things : Tales from ’85, qui éjecte des personnages pourtant cultes. Mais les créateurs de Stranger Things, les frères Matt Duffer et Ross Duffer, ne comptent visiblement pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, les deux compères travaillent sur un nouveau projet, et non des moindres. Il s’agit d’une nouvelle série comprenant d’autres éléments surnaturels, baptisée The Boroughs. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci affiche certaines similarités avec la série Stranger Things.

The Boroughs et Stranger Things se déroulent-ils dans le même univers ?

Et pour cause : The Boroughs suit également une communauté confrontée à une menace surnaturelle. Mais cette fois, on ne suit plus un groupe d’adolescents. Les protagonistes de The Boroughs sont en effet des retraités, qui découvrent des créatures étranges cachées dans leur village d’apparence « idyllique ».

Ainsi, outre l’âge des protagonistes, de nombreux éléments présents dans The Boroughs peuvent faire penser à un univers étendu ayant pour origine Stranger Things. Toutefois, les nostalgiques de la série Netflix vont être déçus. En effet, le showrunner de The Boroughs, Jeffrey Addiss, vient de doucher les espoirs des fans.

« Ce sont des univers totalement séparés », explique-t-il. « Je sais qu’il existe des théories disant que nous faisons partie du même univers. Ce n’est pas le cas. Matt et Ross Duffer, ainsi que toute l’équipe de Stranger Things, s’occupent de Stranger Things. Nous ne jouons pas dans leur terrain de jeu. Ils ont un terrain formidable, mais nous construisons le nôtre ici. »

Quoi qu’il en soit, les inconditionnels de Stranger Things ont de quoi prolonger l’expérience. Comme nous le disions plus haut, il est possible de découvrir la série animée Tales from ’85, qui introduit un nouveau personnage. De plus, une pièce de théâtre, baptisée Stranger Things : The First Shadow, devrait bientôt débarquer sur Netflix.

Source : ScreenRant


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