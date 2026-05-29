L’IA générative plombe la productivité de milliers d’entreprises, ce rapport le prouve

L'intelligence artificielle devait faire gagner du temps aux entreprises. Dans les faits, elle en fait perdre à beaucoup d'entre elles. Un rapport chiffre pour la première fois l'ampleur du phénomène au Royaume-Uni.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

Depuis deux ans, les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Les outils se multiplient, les budgets s'envolent et les directions poussent les équipes à adopter ces technologies vite. Mais la réalité est souvent bien différente. Une étude récente montrait que l'IA tend à alourdir la charge des salariés plutôt qu'à la réduire. Le phénomène prend désormais une ampleur internationale et commence à se mesurer en milliards.

Certaines études pointent des signaux positifs. Une vaste enquête publiée en début d'année montrait que l'IA améliorait la productivité de nombreuses entreprises à travers l'Europe. Mais un nouveau rapport vient nuancer fortement ce tableau. Outre-Manche, des centaines de responsables informatiques de taille intermédiaire décrivent une réalité bien plus sombre. Loin de simplifier le travail, l'IA multiplie les tâches de vérification et de correction.

Les erreurs de l'IA coûtent plus de 13 milliards d'euros par an aux entreprises britanniques

L'intelligence artificielle crée en réalité une charge de travail supplémentaire pour de nombreuses équipes. Le rapport Cost of Complexity de Freshworks documente le phénomène à grande échelle. Quatre responsables informatique sur cinq y déclarent que l'IA produit régulièrement des contenus inexacts ou inutilisables. Résultat, 86 % d'entre eux affirment que gérer ces problèmes a alourdi le travail de leurs équipes. Les salariés consacrent leur temps à vérifier, corriger et régénérer ces productions plutôt qu'à progresser sur leurs missions.

Au Royaume-Uni, la facture annuelle atteint 11,7 milliards de livres, soit environ 13,6 milliards d'euros. Les entreprises perdent en moyenne 25 % de leur budget IA en surcoûts de complexité. Les équipes y consacrent 26 % de leur temps, soit une heure sur quatre. La cause principale tient à l'empilement d'outils modernes sur des infrastructures vieillissantes et des données mal organisées. Un tiers seulement des entreprises dispose d'un cadre de gouvernance IA réellement appliqué. 72 % des dirigeants attendent un retour sur investissement sous huit mois. De leur côté, 81 % des responsables informatique craignent pour leur avancement s'ils ne le prouvent pas à temps. Srinivasan Raghavan, directeur produit de Freshworks, préconise de régler en priorité la qualité des données. Selon lui, c'est la seule voie pour transformer l'intelligence artificielle d'un fardeau en véritable atout.


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