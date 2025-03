Daredevil Born Again règle le principal problème des fans avec le Punisher de la série Netflix

L'épisode 4 de Daredevil Born Again marque le grand retour du Punisher sur le petit écran. Si l'acteur est resté le même, le personnage en lui-même est diamétralement différent de celui qu'on a connu dans la série Netflix. Pour les fans des comics, c'est une excellente chose.

Si vous avez commencé à regarder Daredevil Born Again sur Disney+, vous avez probablement remarqué que la série a teasé à plusieurs reprises le retour de l'un des plus célèbres antihéros de l'univers Marvel : le Punisher. Lors des trois premiers épisodes, le show a glissé ici et là des indices concernant la présence de Frank Castle dans cette nouvelle version du MCU.

Les spectateurs les plus assidus ont par exemple remarqué que l'officier de police du NYPD Powell arborait un tatouage sur le poignet en forme de crâne à son poignet. De nombreux graffitis à l'effigie du héros ornent également les murs de la ville. Néanmoins, il aura fallu attendre la fin de l'épisode 3 pour avoir une première apparition concrète et “meurtrière” du Punisher.

L'épisode 4, sorti ce mercredi 19 mars 2025, marque enfin le retour en bonne et due forme à l'écran de Jon Bernthal dans la peau du Punisher. L'occasion de découvrir ce qu'il est advenu de lui depuis sa dernière apparition dans la saison 2 de la série éponyme sortie sur Netflix en 2019.

Un Punisher bien différent de celui de la série Netflix

Si l'interprète est resté le même pour notre grand plaisir, le personnage est en revanche bien différent de celui qu'on a connu. De l'aveu de nombreux fans du comics, cette version est bien plus fidèle que celle proposée par Netflix.

Dans les précédentes saisons sorties sur la plateforme de streaming, Frank Castle se présentait plutôt comme un vétéran brisé par la perte de sa famille et de ses frères d'armes. Ses accès de violence n'étaient qu'un moyen pour lui de découvrir qui se cachait derrière l'assassinat de sa femme et sa fille. En outre et durant une grande partie des deux saisons, le personnage cherche plusieurs fois à déposer les armes et à reprendre le cours d'une vie normale, notamment en quittant New-York.

Enfin le Punisher des comics

Or, dans Daredevil Born Again, c'est un tout autre Frank Castle qui se présente à Matt Murdock. Ici, l'homme a totalement embrassé son rôle de justicier. La conversation entre les deux hommes confirme d'ailleurs que Castle a complètement cédé à ses pulsions les plus violentes et qu'il est maintenant en paix avec sa mission : délivrer une justice implacable, inéluctable et définitive. Il mène une guerre acharnée et sanglante contre le crime, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Il est le juge, le jury et le bourreau.

Mine de rien, l'écriture du Punisher dans Daredevil Born Again s'inscrit parfaitement dans la continuité de la série Netflix. Finalement, on peut voir les deux premières saisons comme une Origin Story, qui raconte le parcours de Frank, de son statut de vétéran brisé en quête de vengeance à celui du Punisher. Les rares moments d'humanité de Frank dans la série Netflix peuvent également être vus comme les derniers vestiges de l'homme en lui-même, avant qu'il ne s'abandonne totalement pour devenir le bras armé de la justice.

Sacré tour de force donc de la part des scénaristes, qui en plus d'être revenus à la substantifique moelle du personnage, ont réussi à exploiter parfaitement son développement entrepris dans la série Netflix.

