What If : la saison 3 promet des connexions inattendues avec le MCU

Disney vient tout juste de dévoiler le nom de tous les épisodes de la prochaine saison de What If. Certains titres laissent envisager des connexions surprenantes avec le MCU. Eplications.

Depuis la sortie de sa première saison en 2021, What If… s'est imposé comme l'une des meilleures utilisations du Multiverse par Marvel Animations, avec Spider-Man Across The Spider-verse bien entendu.

Pour ceux qui seraient totalement passés à côté, What if… est une série animée d'anthologie qui questionne, revisite et bouscule des moments clés du MCU. A travers le regard Uatu aka le Gardien, une figure mystique capable de voyager entre les univers parallèles, les spectateurs ont pu découvrir des réécritures amusantes/improbables/terrifiantes d'évènements ou de personnages importants du Marvel Cinematic Universe.

En regardant les deux premières saisons du show, on pourrait d'ailleurs penser que chaque épisode est une histoire à part, sans lien quelconque avec le MCU et sa chronologie officielle. Pourtant, il suffit de se rendre sur le site de Marvel pour constater la présence de What If… dans la timeline. Oui, What If… a des choses à raconter sur le MCU et on pourrait même voir la série comme un laboratoire d'expérimentation pour la Maison des Idées.

Des développements inattendus du MCU dans What if ?

Comme vous le savez peut-être, la troisième saison de What If… est attendue sur Disney+ ce 22 décembre 2024. À quelques jours de la sortie, Disney et Marvel Studios ont décidé de dévoiler sur les réseaux sociaux le nom de tous les épisodes de cette ultime saison. Et autant dire que certains titres attirent l'oeil et suggèrent même des connexions inattendues avec le MCU.

C'est par exemple le cas du 5e épisode. Baptisé “Et si… l'Emergence avait détruit la Terre”, il devrait en toute logique mettre en scène les Eternels. Pour rappel, ces défenseurs de l'humanité sont apparus pour la dernière fois sur grand écran dans le film éponyme de Chloé Zhao.

Sorti en fin 2021, le long-métrage est loin d'avoir rencontré un succès fulgurant. Flingué par un accueil critique et public assez tiède, le film aura récolté seulement 402 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 236 millions. Ce qui a forcément refroidi Marvel concernant une éventuelle suite. Dommage, car la fin du film apportait une pierre inattendue à l'édifice du MCU (ALERTE SPOILER).

En effet, on apprend que la Terre sert en réalité de “couveuse” à un Céleste, l'une des races les plus puissantes de l'univers Marvel. Les Eternels ont justement empêché la naissance du Céleste (ndrl : Tiamut) en question afin de sauver la Terre de l'Emergence, un cataclysme sans précédent. Avec ce 5e épisode, What if… montrera donc au public ce qui aurait pu se passer si les Eternels n'avaient réussi à stopper la naissance de Tiamut. Pour Marvel, ce serait donc l'occasion rêvée d'étoffer la mythologie des Célestes dans le MCU… Et de ramener les Eternels au premier plan après l'échec du film.