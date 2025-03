Grâce à Daredevil Born Again, on sait enfin ce qui est arrivé à Spider-Man après No Way Home

Le premier épisode de Daredevil Born Again contient un petit easter egg qui mine de rien nous en apprend un peu plus sur ce qui est arrivé à Spider-Man depuis No Way Home.

Comme de nombreux fans, vous vous êtes peut-être jetés sur les deux premiers épisodes de Daredevil Born Again sur Disney+. Le Démon de Hell's Kitchen a effectivement fait son grand retour hier sur la plateforme de streaming. A cette occasion, nous avons d'ailleurs publié dans nos colonnes un récapitulatif rapide de l'histoire de la série Daredevil. Pratique pour se rafraîchir la mémoire, puisque pour rappel, le show s'inscrit bien dans la continuité des trois premières saisons sorties à l'époque sur Netflix.

Ces deux premiers épisodes ont donc posé les bases des enjeux de Daredevil Born Again. Après une tragédie personnelle, Matt Murdock a décidé de raccrocher son costume de justicier masqué pour se concentrer uniquement sur sa carrière d'avocat. Mais le retour à New-York de son ennemi juré, à savoir Wilson Fisk, va tout changer. L'ancien baron du crime se lance dans la course à la mairie de la ville… et contre toute attente, gagne les élections.

Une référence subtile à Spider-Man qui en dit long

Une victoire qu'il doit notamment à son discours anti-justicier. Pour lui, ces combattants hors-la-loi doivent être traqués et traînés devant les tribunaux. Il est d'ailleurs très clair sur ce point durant son discours d'investiture : “Nul besoin de justicier armé arborant un crâne sur le torse ni de l'homme qui se déguise en araignée, ni du type à cornes du diable”.

Vous l'aurez compris, si Fisk fait évidemment référence au Punisher et à Daredevil, il fait également mention d'un justicier déguisé en araignée, un clin d'oeil évident à Spider-Man. Mine de rien, c'est la première fois que le super-héros est à nouveau mentionné dans le MCU depuis la fin des évènements narrés dans No Way Home.

Spider-Man, de héros planétaire à simple araignée sympa du quartier

En listant Spider-Man aux côtés du Punisher et Daredevil plutôt que les Avengers, Fisk confirme donc la nouvelle position de Spider-Man dans cet univers. Après le sort d'effacement de la mémoire lancé par Strange dans No Way Home, Peter Parker est revenu à la case départ.

Oublié de tous, privé de ses anciennes connexions avec les plus grands héros de la planète, mais aussi des gadgets fournis par Stark Industries, Parker est aujourd'hui dans une situation en vérité assez proche de celle des origines du personnage. Soit un jeune adulte, brillant et fauché, qui fait ce qu'il peut pour défendre les New-Yorkais.

Une question se pose alors ? Peut-on espérer une apparition de l'Homme Araignée dans les futures saisons de Daredevil ? En soi, les deux héros évoluent désormais dans les mêmes sphères. Mais encore faut-il que Marvel s'entende avec Sony, la société japonaise étant toujours propriétaire des droits d'exploitation de Spider-Man.