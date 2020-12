Cyberpunk 2077 : des avocats veulent maintenant trainer CD Projekt en justice

Cyberpunk 2077 aura décidément défrayer la chronique. Des avocats de Varsovie, ville où CD Projekt a son siège, envisagent de porter plainte contre l'éditeur. Ils pensent que l'entreprise au fait une fausse déclaration quant aux performances de Cyberpunk 2077, afin de recevoir des avantages financiers.

Dans le monde du jeu vidéo, 2020 aura indubitablement été marquée par la sortie des consoles PS5 et Xbox Series, ainsi que par celle de nouvelles cartes graphiques (RTX 3080, RX 6800, etc.). Si l'année aura vu la sortie de titres phare comme The Last of Us part 2, elle aura aussi été synonyme d'un véritable raz de marré de haine et de mécontentements à cause de Cyberpunk 2077. Beaucoup trop nombreux sont les bugs, trop faméliques sont les performances graphiques sur PS4 et Xbox One et trop fumeuses semblent les excuses de son éditeur CD Projekt.

L'affaire Cyberpunk 2077 s'est envenimée à un point tel que Microsoft et Sony ont été obligés d'intervenir en promettant aux joueurs de les rembourser. Une grande première dans l'histoire du jeu vidéo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : dernièrement, c'est un collectif d'avocats et d'investisseurs qui projettent de littéralement porter l'affaire devant les tribunaux.

Des avocats accusent CD Projekt d'avoir menti sur Cyberpunk 2077 au détriment des joueurs

Selon le New York Times, ” l'avenir immédiat semble sombre pour les créateurs de Cyberpunk – peut-être encore plus sombre que l'avenir qu'ils ont construit à Night City. Les demandes de remboursement affluent par milliers. Des avocats et des investisseurs à Varsovie se penchent sur la question et envisageant un recours collectif contre la société au sujet de ce qu'un avocat a décrit comme une éventuelle fausse déclaration criminelle, destinée à recevoir des avantages financiers. ”

Pour le moment, aucune action en justice n'a encore été lancée. Mais on peut aisément imaginer que si tel était le cas, les avocats n'auraient aucun mal à trouver des défauts au jeu de CD Projekt. Le jeu, que l'éditeur annonçait comme “énorme” ne devait contenir aucun vice caché. “Vous en avez pour votre argent”, avait pris soin de préciser l'éditeur en 2017.

Trois ans plus tard, Cyberpunk 2077 n'est clairement pas à la hauteur des attentes des joueurs : le jeu est une catastrophe sur PS4, un bug peut détruire votre sauvegarde, des pénis apparaissent sans raison … La sortie du jeu a mis CD Projekt dans un tel marasme que l'entreprise a perdu 2 milliards de dollars en bourse. La pente va être extrêmement compliquée à remonter pour l'éditeur, malgré les patchs qui commencent à affluer et permettent sensiblement d'améliorer les performances du jeu.

