Cyberpunk 2077 vs GTA 5 : cette vidéo montre à quel point le jeu est bâclé

Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 10 décembre 2020. Jeu en monde ouvert oblige, le dernier RPG de CD Projekt ne pouvait éviter de passer par la case comparatif. Des youtubeurs se sont amusés à mettre côte à côte Cyberpunk 2077 et GTA 5. Autant dire que Rockstar Games reste encore et toujours à la pointe question détail et immersion… Pour l'instant.

Avec le lancement de la PS5, celui de Cyberpunk 2077 figure sans peine parmi les démarrages les plus chaotiques de cette année 2020. La faute notamment à des versions PS4 et Xbox One totalement catastrophiques. Festival de bugs, qualité graphique déplorable, clipping à foison, ville totalement vide, crashs réguliers, problèmes avec les sauvegardes…

C'est simple, le visage actuel du Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One fait peine à voir, à tel point que Sony a pris la décision radicale de supprimer le jeu du Playstation Store. Un message fort de la part du constructeur japonais envoyé directement aux joueurs lésés et aux développeurs de CD Projekt Red.

GTA 5, un open world toujours inégalé

En attendant une embellie du RPG du studio polonais, des youtubeurs s'amusent à comparer le titre avec la référence actuelle des jeux en monde ouvert : GTA 5. Pour cause, le titre de CD Projekt RED a longtemps été considéré (à tort) comme un GTA futuriste. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas, puisque Cyberpunk 2077 est avant tout un RPG, contrairement à GTA.

Malgré tout, les deux titres partagent tous les deux certains codes de l'open world : une map mêlant à la fois environnement urbain et naturel, possibilité de voler des véhicules, d'agresser des PNJ, etc. En outre, Rockstar Games et CD Projekt RED sont des studios connus et reconnus pour leur sens du détail et leur art d'immerger les joueurs dans des mondes organiques et vivants. Alors, lequel des deux jeux offre l'open world le plus détaillé ?

Le youtubeur Enxgma a comparé les deux titres dans plusieurs situations : comportement des armes, impacts des balles dans l'eau ou les véhicules, physique du personnage, réactions des PNJ face à une menace, départ d'incendie et propagation des flammes… Autant le dire tout de suite, GTA 5 se montre plus immersif, plus réaliste, et plus détaillé dans chaque cas.

Comme quoi, GTA 5 a beau être sorti en 2013, l'open world de Rockstar Games reste encore aujourd'hui un exemple en termes de réalisme et de sens du détail. On espère toutefois que Cyberpunk 2077 s'approchera petit à petit de ce niveau de détail, au gré des mises à jour successives.