MacBook Air M1 : l’ordinateur Apple est à un super prix pour les French Days

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une bonne affaire sur le MacBook Air avec M1 ! Pour les French Days, Cdiscount vous propose d'avoir le modèle 2020 de l'ordinateur portable Apple à moins de 800 euros. Les membres CDAV peuvent également bénéficier d'un cashback de 10%.

Le coup d'envoi de l'édition printanière des French Days 2024 a officiellement été donné ce 30 avril à 7 heures précises. Au cours de l'événement commercial, vous avez la possibilité de profiter d'une baisse de prix sur le MacBook Air avec sa puce M1.

En effet, l'ordinateur portable Apple est vendu par Cdiscount au tarif de 799 euros au lieu de 929 euros ; soit une remise immédiate de 130 euros de la part du site e-commerce français. En plus de la réduction, les membres du programme Cdiscount à volonté obtiendront la somme de 79,90 euros sur leur cagnotte grâce à l'achat du produit. Ceci est valable sur les coloris argent et or de l'ordinateur.

Pour rappel, la version 2020 du MacBook Air est équipée d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une définition de 2560 x 1600 pixels. L'appareil est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une autonomie pouvant atteindre les 18 heures en fonction de l’utilisation et du système Apple macOS Monterey 12.0.

À propos de la connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont essentiellement de la partie. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air 2020.