Avis aux possesseurs d'une caméra d’action ou d'un drone ! Sur le site Amazon France, vous avez la possibilité de vous procurer la carte mémoire SanDisk Extreme de 128 Go pour seulement 18,99 euros.

Nous vous invitons à prendre la direction de la plateforme française d'Amazon où une carte mémoire fait l'objet d'une offre promotionnelle. Actuellement, la SanDisk Extreme d'une capacité de stockage de 128 Go est à 18,99 euros au lieu de 23,50 euros. La carte mémoire de la marque SanDisk liée à l'offre Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 35 euros d'achat.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la SanDisk Extreme (référence SDSQXAA-128G-GN6AA) est une carte mémoire de type microSDXC pouvant atteindre des vitesses de transfert de 190 Mo/s en lecture et de 130 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant à l'eau, aux chocs et aux rayons X.

Fournie avec un adaptateur SD, la carte mémoire peut être insérée dans le slot d'une tablette ou d'un ordinateur, afin de transférer les fichiers vers ces périphériques. Enfin, la SanDisk Extreme mesure 22 x 8 x 0.1 centimètres et affiche un poids léger de 10 grammes seulement.