Envie d'un très bon casque sans fil de type gaming ? Optez pour l'excellent Logitech G PRO X qui est proposé à prix cassé chez Amazon, à l'occasion des French Days 2024.

L'édition printanière des French Days Amazon 2024 se poursuit avec cette superbe offre promotionnelle sur un casque sans fil dédié au gaming. Pour l'événement commercial, le Logitech G PRO X disponible dans un coloris noir et compatible avec les consoles de jeu est à 104,99 euros au lieu de 147,30 euros.

La réduction de plus de 40 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce et une autre remise de 10 euros avec le coupon FD10. Le code promo doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

À propos de ses points forts, le G PRO X de Logitech est un casque sans fil qui dispose d'un son surround DTS Headphone:X 2.0, des technologies Lightspeed et Blue Vo!ce, des transducteurs Pro-G de 50 mm, des oreillettes en similicuir et d'une carte son USB externe pour un traitement numérique de qualité professionnelle. On retrouve aussi une réponse en fréquence du casque allant jusqu'à 20 kHz, une impédance de 32 ohms, une sensibilité de 91.7 dB, une portée du sans fil de 15 mètres et une autonomie maximale de 20 heures. Pour terminer, le casque est accompagné d'un adaptateur USB, d'un câble de chargement USB A vers USB C de 1,8 m, d'un sac de transport et des coussinets supplémentaires en tissu à mémoire de forme.