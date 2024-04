Crucial P3 : le SSD interne 4 To (M.2, PCIe, NVMe) passe sous les 200 €

C'est certainement le bon moment d'acquérir un SSD interne performant et incluant une grosse capacité de stockage ! Lors d'une vente flash, Amazon propose le Crucial P3 de 4 To à moins de 200 euros.

Dans son rayon dédié au domaine de l'informatique, Amazon permet à ses clients de faire une bonne affaire sur l'achat d'un SSD interne de bonne qualité. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 282 euros, le Crucial P3 avec 4 To d'espace de stockage (référence CT4000P3SSD801) voit son tarif diminuer à exactement 199,99 euros.

Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de cinq ans. Aussi, il est possible de payer en quatre fois sans frais par carte bancaire. Cela revient à quatre mensualités de 60 euros chacune.

Conçu pour les novices, les moddeurs, les gamers occasionnels, les professionnels et les les designers néophytes, le P3 de Crucial est un SSD interne qui embarque le format M.2 et des performances NVMe presque 6 fois supérieures au SATA. Capable d’accueillir tous types de fichiers, l'accessoire permet de profiter de démarrages, de téléchargements et de transferts très rapides. D'ailleurs, le débit de transfert interne avoisine les 3500 Mo/s en lecture et les 3000 Mo/s en écriture. Pour terminer, le SSD Crucial P3 affiche des dimensions de 8 x 0.2 x 2.2 centimètres.