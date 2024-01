Besoin d'une carte mémoire performante pour augmenter le stockage de votre smartphone ? Chez Amazon, la SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 256 Go est vendue avec son adaptateur à moins de 30 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon propose une excellente carte mémoire sous la barre des 30 euros. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 35 euros, la SanDisk Extreme PRO de 256 Go fournie avec un adaptateur SD voit son prix diminuer à 29,50 euros.

Pour ne pas payer de frais de port supplémentaires, il est nécessaire de choisir le retrait du produit en point relais. Pour rappel, la livraison à domicile peut être obtenue gratuitement à condition d'avoir un panier d'articles supérieur ou égal à 35 euros d'achats.

Idéale pour pour améliorer la mémoire des smartphones tournant sous Android, des caméras d'action et des drones, la SanDisk Extreme PRO associée au bon plan Amazon (référence SDSQXCD-256G-GN6MA) est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). La carte microSD dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 140 Mo/s en écriture. Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, l'accessoire affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres et un poids léger de 5 grammes.