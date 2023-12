Pour augmenter la mémoire d'un appareil photo numérique, il est recommandé d'être équipé d'une carte de type SDXC. Chez Amazon, avant Noël, la SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 256 Go est vendue à prix cassé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de la dernière ligne droite des achats de Noël en vous offrant une carte SD à prix cassé. Si vous possédez un appareil photo numérique, sachez qu'Amazon vous permet d'avoir la SanDisk Extreme PRO de 256 Go à exactement 44,99 euros au lieu de 119,07 euros.

La réduction de plus de 60% est effectuée automatiquement par le site e-commerce. Aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés par Amazon si livraison à domicile est choisie. Aussi, le fameux commerce en ligne s'engage à livrer le produit avant Noël.

Fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe (offert pendant deux ans), la SanDisk Extreme Pro est une carte au format SDHC qui embarque la classe U3/V30 pour un enregistrement et une lecture de vidéo 4K UHD. Conçu pour une prise de photos en mode rafale séquentiel, le petit accessoire dispose de vitesses de transfert allant jusqu’à 90 Mo/s en écriture et jusqu'à 200 Mo/s en lecture. Testée dans des conditions difficiles, la carte SD SanDisk Extreme PRO est résistante aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.