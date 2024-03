La clé SSD USB 3.2 SanDisk Extreme PRO 128 Go est presque à moitié prix

Prolongez la mémoire de votre PC de bureau ou de votre ordinateur portable en vous offrant une clé SSD USB 3.2 à prix réduit ! En ce moment, la SanDisk Extreme PRO incluant 128 Go d'espace de stockage fait l'objet d'une belle affaire chez Amazon.

Lors des ventes flash de printemps sur Amazon, de nombreux produits issus du domaine du high-tech font l'objet d'offres promotionnelles intéressantes. Dans son rayon dédié à l'informatique (et plus particulièrement à la mémoire externe), le célèbre site de commerce en ligne effectue une réduction de près de 50% sur une clé USB 3.2 de type SSD.

En effet, la clé SSD USB 3.2 SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 128 Go passe de 68,99 euros à 35,23 euros grâce à une remise immédiate de 49%. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de cinq ans de la part du fabricant.

Concernant ses points forts, la clé SSD USB 3.2 SanDisk Extreme PRO offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 420 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 380 Mo/s. Cela vous permet ainsi de transférer vos fichiers de façon très rapide (notamment des photos et vidéos 4K) depuis un PC de bureau ou un ordinateur portable. Pour terminer, la clé USB en question est équipée d'un boîtier résistant en aluminium et dispose d'une rétrocompatibilité USB 2.0 et 3.0.