Avec cette double offre, le SSD interne WD_Black SN770 1 To passe à prix ultra canon !

Les French Days sont l’occasion de vous équiper à petit prix. Vous souhaitez améliorer la configuration de votre PC portable ? Ce SSD NVMe M.2 est fait pour vous ! Avec sa capacité de 1 To, vous pouvez augmenter le stockage de votre ordinateur à moindre coût. Déjà en promotion à 79,99€, son prix chute à seulement 69,99€ avec le code FD10.

Durant les French Days, les sites de e-commerce bradent le prix des produits high-tech. Le rayon informatique n’y échappe pas. Le SSD interne WD_Black SN770 de 1 To, normalement en vente au prix conseillé de 94,99 €, se retrouve ainsi à son prix le plus bas grâce à une double offre. Amazon l’affiche actuellement à 79,99 € et avec le code FD10, vous bénéficiez de 10 € de réduction supplémentaire.

Le disque dur interne WD_Black SN770 NVMe SSD est équipé d'une interface PCIe Gen4. Grâce à des vitesses fulgurantes pouvant atteindre les 5150 Mo/s de lecture et 4900 Mo/s pour l’écriture, les temps de chargement sont considérablement réduits. Vous gagnez ainsi en réactivité pour améliorer vos sessions de jeux.

Sa capacité de 1 To vous donne la possibilité de stocker un grand nombre de jeux et de mises à jour. L’endurance de 600 TBW vous assure une bonne durée de vie de votre SSD. Le dashboard vous permet aussi de surveiller la bonne santé de votre WD_Black SN770.

Enfin, malgré le manque de dissipateur thermique, la gestion thermique reste tout à fait correcte et n’engendre pas de baisse de performances. Ce modèle offre d'ailleurs jusqu'à 20 % d'efficacité énergétique en plus à vitesse maximale par rapport à la génération précédente.

Ce disque dur interne fiable et rapide est actuellement en promotion sur Amazon. Ne tardez pas pour en profiter !

