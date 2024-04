French Days : le PC portable gaming Asus TUF Gaming F15 avec RTX 3050 à seulement 599 € !

Les French Days sont l’occasion de se faire plaisir à moindre coût. Quand on est fan jeux vidéo, c’est une excellente opportunité pour s’équiper sans se ruiner. Avoir un bon PC portable gaming pour moins de 600 euros ? Impossible ? Sur Cdiscount, vous trouverez l’Asus TUF Gaming F15 pour seulement 599,99 euros. C’est un excellent prix pour ce PC portable de 15,6 pouces doté d’une carte graphique RTX 3050.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est le genre d’offres qui ne va pas faire long feu. En ce premier jour des French Days, ne passez pas à coté de ce PC portable gaming à prix cassé car les stocks ne sont pas illimités. Pour info, les French Days sont une période de promotions qui se passe du 30 avril au 7 mai 2024. Vous pourrez y trouver des produits high tech en promotion sur de nombreux sites.

Déjà proposé à un prix imbattable, l’Asus TUF Gaming F15 voit son prix baisser de 100 euros pour passer à seulement 599,99 € chez Cdiscount. Bon courage pour trouver un autre modèle avec des caractéristiques similaires pour ce prix-là !

Un PC Gaming performant à prix mini pour les French Days

Dès le premier regard, pas de doute, l’ASUS TUF Gaming F15 est bien un PC portable destiné aux Gamers. Son design est à la fois très marqué et relativement sobre puisqu’il ne propose pas un éclairage LED multicolore. En revanche, les touches ZQSD affichées en orange sont du plus bel effet.

Ce modèle est doté d’un écran anti-reflets de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il offre donc une fluidité exemplaire, un élément primordial pour un PC gaming. Côté performances, il est équipé d’un processeur Intel Core i5-12500H associé à 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD 512 Go M.2 NVMe PCIe 3.0. Pour la carte graphique, on profite d’une puissante puce Nvidia GeForce RTX 3050 avec une mémoire dédiée de 4 Go GDDR6. Couplé avec un système de refroidissement efficace et silencieux, vous pourrez jouer sans problème à vos jeux préféré sans risquer la surchauffe.