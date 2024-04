Si vous avez un budget assez important pour vous acheter le MacBook Pro de 14 pouces, alors l'offre Fnac qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, le modèle 2023 du puissant ordinateur Apple comportant 1 To d'espace de stockage bénéficie d'une réduction de 500 euros et d'un bonus de reprise de 150 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le MacBook Air M1 chez Cdiscount, c'est au tour d'un autre ordinateur Apple qui fait l'objet d'un bon deal à saisir sur le site de la Fnac. À l'occasion de l'édition printanière des French Days 2024, le site e-commerce français spécialisé dans le domaine du high-tech effectue une remise immédiate de 500 euros sur l'achat de la version 1 To du MacBook Pro 14″ avec M3 Pro.

Disponible dans un coloris noir sidéral, l'ordinateur portable Apple passe ainsi de 2999 euros à 2499 euros grâce à la réduction effectuée par la Fnac. En plus de cette ristourne, le laptop de la firme de Cupertino est éligible à un bonus de 150 euros pour toute reprise d'un ancien ordinateur Apple. Au total, le modèle 2023 de l'Apple MacBook Pro 14 est donc au prix de revient maximal de 2349 euros.

Lire aussi – French Days Fnac/Darty : le top des bons plans à saisir maintenant !

Dévoilé à la fin du mois d'octobre 2023 en même temps que l'iMac avec M3, le MacBook Pro incluant la puce M3 Pro est équipé d'un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec une résolution native de 3024 x 1964 à 254 pixels par pouce, de 18 Go de mémoire unifiée, du Wi‑Fi 6E (802.11ax), du Bluetooth 5.3, d'une autonomie estimée à 18 heures, d'un lecteur de carte SDXC, d'un port HDMI, d'une prise casque 3,5 mm, d'un port MagSafe 3 et de trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C). Pour terminer, l'appareil est fourni avec un adaptateur secteur USB‑C et un câble USB-C vers MagSafe 3.