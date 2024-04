Le PC Gamer Lenovo LOQ 15IRH8 passe à prix canon avec cette belle réduction de 400 € !

Ça y est, le top départ des French Days est lancé ! Durant cette courte période, de belles promotions s’invitent dans le rayon informatique. Si vous cherchez un PC gamer à prix réduit, c’est le moment de craquer ! Le Lenovo LOQ 15IRH8 passe de 1199 € à seulement 799 €. C’est un excellent prix pour ce modèle doté de belles caractéristiques.

Les French Days se déroulent cette année du 30 avril au 7 mai 2024 à minuit. De nombreuses enseignes cassent alors les prix sur les produits high-tech. Boulanger commence fort en proposant une belle réduction de 400 € sur le PC Gamer Lenovo LOQ 15IRH8. Vous pouvez ainsi l’acheter à 799 € au lieu 1199 €. Attention, l’offre expire rapidement. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Si vous cherchez un PC portable performant à petit prix pour du gaming, ce bon plan est fait pour vous. Le Lenovo LOQ 15IRH8 est équipé d’un processeur 10 coeurs Intel Core i7 13620H couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 avec 6 Go de mémoire dédiée GDDR6. Avec ses 16 Go de RAM et son espace de stockage SSD de 512 Go, c’est un modèle puissant qui tient la route. À ce prix-là, vous aurez du mal à trouver un autre PC portable gamer avec de telles caractéristiques !

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est également doté d’un bel écran FHD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces qui profite d’un taux de rafraîchissement de 144Hz. Côté autonomie, la batterie vous permet de tenir 5 heures 30 minutes, ce qui vous donne la possibilité de faire de bonnes sessions de jeux. Enfin, on retrouve une connectique complète avec un port USB 3.2 de type C, 2 ports USB 3.2 de type A, 1 port USB 3.2 de type C, 1 port HDMI 2.1 et 1 combo casque/micro.