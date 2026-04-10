Sony, Samsung, Bose : Boulanger brade le son et les TV avec des offres choc à saisir ce week-end

Boulanger lance une nouvelle salve de promotions à durée limitée sur l'audio et les TV. Pour ces ventes flash, l’enseigne propose trois codes promo par palier en fonction du montant du produit, en plus des prix déjà remisés à la base.

Ventes Flash Boulanger son et TV

Si vous recherchez des écouteurs, un casque, une barre de son ou encore une nouvelle TV à prix réduit, Boulanger propose actuellement des ventes flash valables seulement ce week-end. Jusqu’au dimanche 12 avril 2026 à 23h59, de nombreux produits de ces deux catégories voient leurs prix chuter fortement.

Plutôt qu'un code unique, Boulanger joue sur trois paliers. L’enseigne propose ainsi :

  • 20 € de réduction dès 200 € avec le code VF20
  • 50 € de réduction dès 500 € avec le code VF50
  • 70 € de réduction dès 700 € avec le code VF70

Ces codes promo sont cumulables avec les réductions en cours. L’ensemble fait baisser les prix jusqu’à plusieurs centaines d’euros dans certains cas.

Des casques premium aux barres de son immersives : le son devient plus accessible

Comme vous pouvez le voir, la sélection audio intègre des produits parmi les plus prisés du moment, aussi bien pour une écoute nomade que pour équiper son salon, avec notamment la barre de son haut de gamme Samsung HW-Q995F qui est quasiment à moitié prix.

Le Sony WH-1000XM6, lancé il y a environ un an à 450 €, est 70 € moins cher actuellement. Il passe en effet à 379,99 €. C’est une offre généreuse sur l’un des casques premium leaders du marché. Son rival, le Bose QuietComfort Ultra est encore plus accessible.

À 280 € au lieu de 399 €, il représente une alternative intéressante à ce prix. C’est un casque haut de gamme qui allie confort, qualité de son et une réduction de bruit de haut vol.

TV 4K et QLED en promo : des modèles récents à prix réduit

Le rayon TV n’est pas en reste. Les ventes flash Boulanger font aussi baisser les prix sur de nombreux téléviseurs populaires.

Le TCL 65C79K est une référence QLED Mini LED au rapport qualité-prix agressif. Il est proposé à 579 € au lieu de 1 199 € à son lancement. Pour un modèle de 65 pouces, difficile de faire mieux.

Son grand frère, le TCL 65C89K qui est un modèle premium, est proposé par Boulanger à 1 029 € au lieu de 1 899 €. Cette TV embarque une dalle plus lumineuse et offre un traitement d'image plus affiné pour les cinéphiles exigeants.

Enfin, le Sony 55BRAVIA3 est un modèle d’entrée de gamme du constructeur nippon. Animé par Google TV, il assure l’essentiel avec un traitement d’image maîtrisé et un son satisfaisant. Il intègre aussi la fonction PlayStation Remote Play pour jouer à sa PS5 à distance.

Le Samsung TQ55QN77F quant à lui défend les couleurs du Neo QLED à moins de 600 € chez le Sud-Coréen. Il embarque une dalle Mini LED associée à la technologie QLED. Ses images sont lumineuses, contrastées, avec une fluidité allant jusqu’à 144 Hz. C’est une TV parfaite aussi bien pour les films, le sport que pour le gaming.


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