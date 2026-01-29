Pixel 10 : grosse baisse de prix chez Boulanger, avec les Pixel Buds 2a offerts

Le prix du Pixel 10 est en forte baisse sur Boulanger grâce au cumul de plusieurs offres, avec les écouteurs Pixel Buds 2a en bonus.

Le Pixel 10 vous fait de l'œil ? Boulanger propose en ce moment une offre intéressante sur le smartphone Google. Le pack incluant les écouteurs Pixel Buds 2a est à un prix largement inférieur à celui du smartphone seul. L'ensemble est affiché à 649 € au lieu de 989 €, ce qui correspond à une réduction de 34%. Pour rappel, le Pixel 10 a été lancé à 899 € dans sa version avec 128 Go de stockage interne et les Pixel Buds 2a à 149 €.

En plus de cette réduction déjà alléchante, Boulanger propose une offre de reprise pour l'achat du Google Pixel 10, avec un bonus de 100 € qui s'ajoute systématiquement à la valeur estimée de votre ancien appareil. L'ensemble est déduit de votre panier. De quoi faire baisser davantage le prix du pack.

Par exemple, un Pixel 9 128 Go vous fera bénéficier d'une remise immédiate allant jusqu'à 300 € selon son état. Le Pixel 10 vous reviendrait ainsi à moins de 350 €.

Pour profiter de cette offre de reprise, ajoutez le Pixel 10 au panier. Ensuite, cliquez sur le bouton Estimer un produit et suivez les étapes affichées à l'écran. Choisissez le retrait en magasin et sélectionnez le point de vente le plus proche de chez vous. N'oubliez pas d'apporter votre ancien appareil pour récupérer le nouveau.

Pixel 10 : un excellent rapport qualité-prix

Le Pixel 10 est un smartphone premium qui intègre la même puce que les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, à savoir le Tensor G5 qui est ici épaulé par 12 Go de mémoire vive. De quoi profiter de performances solides, quel que soit l'usage.

Pour le reste, le smartphone dispose d'un bel écran OLED de 6,3 pouces (2424 x 1080 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo est très efficace comme nous avons pu le constater lors de notre test du Pixel 10. Elle s'appuie sur trois capteurs : un module principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et enfin un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x. Enfin, le Pixel 10 dispose d'une batterie de 4970 mAh qui tient facilement deux jours.