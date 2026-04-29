MacBook Air M4 : vite, son prix chute à l’occasion des French Days et c’est une affaire !

C’est le début des French Days et Boulanger propose déjà une belle réduction sur l’excellent MacBook Air M4 qui passe à moins de 930 €. Alors si vous cherchez un ordinateur performant, facile à transporter, avec des finitions premium, vous savez quoi faire !

Apple MacBook Air M4 2025

Du 29 avril au 5 mai 2026, ce sont les French Days de printemps. Comme son nom l’indique, c’est une opération promotionnelle qui se déroule uniquement en France, dans plus de 200 boutiques physiques et en ligne, spécialisées dans la vente de produits high-tech.

Cette semaine de promotions est l’occasion de se faire plaisir à moindre prix. Et on commence fort avec une baisse de prix sur le MacBook Air M4 13,6 pouces avec 256 Go de stockage SSD. Lancé par Apple au prix de 1 199 €, le MacBook Air M4 est aujourd’hui disponible chez Boulanger pour seulement 929 €. C’est un prix très intéressant pour ce modèle très recherché qui conviendra aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels ou aux créatifs.

Pourquoi choisir le MacBook Air M4 ?

Comme tout MacBook, le MacBook Air M4 propose un design épuré et des finitions haut de gamme. Sous le capot, on trouve la puissante puce M4 conçue par la marque à la pomme, associée à 16 Go de RAM. Cette puce 10 cœurs s’avère particulièrement performante, notamment pour des tâches gourmandes en énergie comme du montage vidéo ou de la création 3D.

Pour l’écran, on profite d’une très belle dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et une prise en charge d’un milliard de couleurs pour un rendu impeccable. Pour l’autonomie, elle est impressionnante puisqu’on profite de 18 heures d’utilisation en une seule charge.

En somme, c’est un modèle parfait pour travailler, créer, étudier ou bien tout simplement pour profiter. C’est un ordinateur particulièrement adapté pour un usage en déplacement avec son autonomie XXL et son poids plume de seulement 1,24 kg.


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