Boulanger démarre les soldes d’hiver en force : voici les meilleures offres à saisir

C’est parti pour les soldes d’hiver sur Boulanger. L’enseigne lance ses premières promotions d’envergure de l’année. Les produits high-tech n’échappent pas à cette grande messe de bons plans. Nous avons fait le tour. Voici les meilleures offres à saisir.

L’année vient à peine de commencer que les soldes d’hiver font chuter les prix sur toutes les boutiques en ligne. Boulanger prend évidemment part à ce premier marathon promotionnel de l’année. Nous avons constaté des baisses de prix importantes dans toutes les catégories de produits, et notamment les produits high-tech : smartphones, tablettes, TV et son, objets connectés, ou encore l’électroménager…

Voici les meilleures offres à saisir sur Boulanger pendant les soldes d’hiver 2026. Cette sélection sera mise à jour régulièrement.

Soldes Boulanger : le top des offres sur les smartphones et tablettes

TV et Son

Écouteurs et casques

Maison et objets connectés

Galaxy A26 5G + Coque en silicone à 219 € au lieu de 321 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous disposez d’un budget d’environ 200 euros et voulez l’expérience Samsung, le Galaxy A26 est le modèle à choisir. Lancé en France à 321 €, il profite d’une réduction de 100 € dans le cadre des soldes d’hiver 2026 sur Boulanger. Le smartphone s’affiche ainsi à 219 €, ce qui représente un très bon tarif vu ses caractéristiques.

Le Galaxy A26 dispose notamment d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Victus +. La partie photo, de bonne facture, repose sur trois capteurs à l’arrière : un module principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Enfin, la batterie de 5 000 mAh offre une autonomie confortable.

iPhone 16 à 799 € au lieu de 869 €

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Le prix de l'iPhone 16 a baissé de 100 € depuis l'arrivée de la génération 17. Et grâce aux soldes d'hiver, le smartphone Apple devient encore moins cher en passant sous la barre des 800 €. Boulanger le propose en effet à 799 € très exactement, soit 179 € de moins que le prix de l'iPhone 16 à sa sortie. Si vous cherchez un iPhone 16 en promotion, cette offre est à regarder de près.

Pack Google Pixel 10 + écouteurs Pixel Buds 2a à 699 € au lieu de 1049 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Boulanger propose le Pixel 10 à prix cassé et vous offre en plus les écouteurs Pixel Buds 2a. Le pack est affiché à 699 € au lieu de 989 €, mais l’avantage est en réalité plus intéressant quand on sait que les deux produits devraient normalement revenir à 1 049 €.

En effet, le prix conseillé du Pixel 10 est de 899 € et que les écouteurs sont normalement vendus 150 €. Le prix promotionnel de 599 € sur ce pack représente donc une très bonne affaire.

Galaxy Watch Ultra 2025 à 449 € au lieu de 699 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La montre connectée la plus complète de Samsung fait l’objet d’une réduction de 250 € sur Boulanger, ce qui représente une réduction de près de 35%. La Galaxy Watch Ultra de 2025 est affichée à 549 € au lieu de 699 € pendant les soldes d’hiver. Une offre de remboursement de Samsung vous permet de profiter de 100 € de réduction différée, ce qui fait baisser le prix jusqu'à 449 €.

Pour ce prix-là, la montre connectée bénéficie d’une construction solide. Elle dispose d’un boîtier en titane et un écran AMOLED très lumineux, avec protection en verre saphir résistant. La Watch Ultra se distingue également par sa lunette rotative, ses fonctionnalités de suivi complètes, aussi bien pour le tracking sportif que pour les indicateurs de santé.

TV LG OLED C5 de 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

On ne présente plus la LG OLED C5, l’une des meilleures TV OLED du moment. Le bestseller de la marque coréenne voit son prix passer sous la barre des 1 000 € sur Boulanger à l’occasion des soldes d’hiver. C’est un prix assez rare pour une TV OLED de cette qualité, en 55 pouces.

Cette taille de la LG OLED C5 est proposée en moyenne à 1 300 € ces derniers mois. Elle est à 999 € très exactement en ce moment, sachant qu'elle a été lancée à 1 999 €.

Airfryer MOULINEX Easy Fry Dual XXL 11L à 129 € au lieu de 249 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Moulinex Easy Fry Dual XXL est une friteuse sans huile spacieuse et polyvalente. Elle est à moitié prix l'occasion des soldes d'hiver de 2026. Boulanger le propose à 129 € au lieu de 249 €.

D'une capacité de 11 L et disposant d'un double tiroir, cet airfryer est parfait pour répondre aux besoins des petites et grandes familles. L'un des tiroirs est d'une capacité de 6,5L et le second, de 4,5L.

La MOULINEX Easy Fry Dual XXL offre 7 programmes automatiques : Frites, Poulet, Légumes, Poisson, Dessert, Déshydratation et Mode Manuel. La température est réglable entre 40°C et 200°C.