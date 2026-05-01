L’Arcom s’attaque au streaming sportif illégal sur Telegram

L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique tacle l'application de messagerie privée Telegram. Selon l'organisme, elle n'agit pas assez vite pour lutter contre la retransmission illégale de rencontres sportives.

Telegram
Crédits : 123RF

Pour regarder la plupart des championnats de football nationaux dans leur intégralité, vous devez payer. Ligue 1, Premier League, La Liga, la Serie A italienne… Être passionné du ballon rond peut rapidement coûter cher. Certains n'hésitent pas à s'affranchir de la facture en passant par des sites retransmettant les rencontres en direct illégalement. Un phénomène qui ne date pas d'hier et qui entraîne une lutte acharnée entre les ayants droit et les pirates.

Si de plus en plus de sites de streaming illégaux sont bloqués, il reste la solution des réseaux sociaux ou des messageries privées. Là, des utilisateurs diffusent gratuitement le flux normalement accessible moyennant finance. Telegram fait partie des applications utilisées pour cela, même si les pirates semblent la déserter peu à peu. Pour l'Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), le service reste un danger qui doit être arrêté. L'organisme a saisi l'Arcom fin 2025.

Telegram dans le viseur de l'Arcom concernant la retransmission illégale du sport

Après étude, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique française estime que Telegram ne réagit pas assez vite pour retirer les contenus illicites. De plus, la plateforme ne supprimerait pas les comptes incriminés. Or, l'Arcom rappelle qu'en vertu du Digital Services Act européen, “les plateformes doivent traiter les alertes en temps opportun“. L'avis a été transmis au régulateur belge IBPT, qui devra enquêter. C'est en effet là que Telegram a désigné son représentant légal.

Du côté de la messagerie privée, on se défend : elle fait en sorte de “traiter avec réactivité tous les signalements de violation de droits d'auteur émanant des signaleurs de confiance et des associations professionnelles, avec des délais de réponse supérieurs aux standards du secteur“. Même l'APPS admet qu'il y a du mieux depuis quelques temps. En cas de condamnation, Telegram risque une amende allant jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial. La sanction maximale, peu probable, serait une suspension provisoire du service en Europe.

Source : Les Échos


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