Les appels indésirables restent un fléau et la futur loi pourrait être impuissante

Alors que la loi sur l'interdiction du démarchage téléphonique va entrer en vigueur dans quelques mois, certains pensent déjà qu'elle ne servira à rien, ou presque. Pessimisme ou réalisme ?

Démarchage téléphonique
Crédits : 123RF

Isolation de votre maison (alors que vous habitez en appartement), proposition d'investissement dans une obscure cryptomonnaie, d'utiliser votre compte personnel de formation (CPF)… Vous avez forcément reçu au moins une fois un appel traitant d'un de ces sujets. Le démarchage téléphonique non sollicité est un fléau que des personnes vivent “au moins une fois par jour“. Le problème étant que dans certains cas, refuser le coup de fil n'est pas une option : “Je dois décrocher. Cela peut être des clients“, explique un passant.

Depuis la démocratisation de l'intelligence artificielle, c'est pire. Que ce soit en prenant la voix d'un inconnu ou d'un de vos proches, les appels automatisés sont de plus en plus nombreux. Et que dire de ceux où l'interlocuteur ne dit absolument rien. En France, nous fonctionnons pour le moment sur le principe de “l'opt-out”. C'est à nous de nous inscrire sur des services dédiés, comme Bloctel, souvent sans réel effet. En août 2026, une loi interdira le démarchage sauf si on l'accepte. C'est “l'opt-in”, mais beaucoup pensent que ça ne changera rien.

Pourquoi la loi sur l'interdiction du démarche téléphonique pourrait être inefficace

La principale limite du futur texte est simple : la majorité des centres de démarchages ne sont pas situés en France, voire en Europe. Jean-Nicolas Robin, avocat spécialisé dans le droit du numérique, est catégorique : “Il est quasi impossible pour la justice française d’aller les toucher à l’étranger. Concrètement, depuis l’étranger, on peut facilement faire du démarchage sans être inquiété“.

Lire aussi – Cette application Android française promet d’en finir avec le démarchage téléphonique, mais comment ?

Pour les professionnels du secteur, cette loi va seulement pénaliser les entreprises françaises, avec des pertes d'emplois à la clé. Le dirigeant de l'une d'entre elles constate déjà que “les gens ne veulent plus décrocher“, et ça ne va aller en s'arrangeant. Il déplore que dans le même temps, des structures étrangères agissent en toute impunité sans être inquiétées. “C’est une concurrence déloyale“.

Source : France 3


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