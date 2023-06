Darty n'a pas attendu les soldes d'été 2023 pour effectuer une belle offre sur l'achat du Galaxy Book 3 Pro. Juste avant l'événement commercial, le PC portable de Samsung peut être obtenu sous les 1200 euros grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement.

Le coup d'envoi des soldes d'été 2023 sera donné le mercredi 28 juin prochain. À cette occasion, Darty anticipe l'événement commercial en proposant une jolie ristourne sur un PC portable de la marque Samsung.

Ainsi, le Galaxy Book 3 Pro proposé dans son coloris sable est vendu par le site e-commerce français au prix de 1399,99 euros au lieu de 1999,99 euros ; soit une remise immédiate de 600 euros de la part de Darty. En plus de la réduction, il faut savoir que le laptop est éligible à une offre de remboursement de 200 euros valable jusqu'à ce dimanche 25 juin 2023 inclus (voir conditions). Avec cette ODR, le prix de revient du Samsung Galaxy Book 3 Pro est donc de 1199,99 euros.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le successeur du Galaxy Book 2 Pro dispose d'un écran OLED de 14 pouces avec une résolution maximale de 2880 x 1800 pixels. Le Book 3 Pro de la gamme Galaxy lié au bon plan Fnac est doté d'un processeur Intel Core i7 13e Gen, d'une carte graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une batterie de 63 Wh. On retrouve aussi le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6E, un port USB Type-A 3.2, deux ports USB Type C (Thunderbolt 4.0) ou bien encore un port HDMI.