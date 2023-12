Si vous êtes à la recherche d'une tablette Samsung à moins de 250 euros, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, Boulanger vous permet d'avoir la Galaxy Tab A9+ (128 Go) avec un Book Cover offert pour exactement 249 euros grâce à une offre de remboursement.

Alors le coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année 2023 sera donné dans trois semaines, Boulanger vous donne la possibilité de profiter d'une belle offre sur l'achat d'une tablette Samsung. Disponible dans sa version 128 Go et son coloris gris anthracite, la Galaxy Tab A9+ est au prix de revient de 249 euros au lieu de 299 euros.

Les 50 euros de réduction se font par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 23 janvier 2024 (voir conditions). En plus de l'ODR, Samsung offre un Book Cover hybride d'une valeur de 59,99 euros.

Lancée au cours de cette année 2023, la Samsung Galaxy Tab A9+ liée à l'offre Boulanger est une tablette tactile qui dispose d'un écran 11″ TFT LCD avec une résolution WUXGA de 1920 x 1200 pixels. L'appareil embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie), une batterie de 7040 mAh avec fonction charge rapide, quatre haut-parleurs et le système Android 13.

Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP. La connectivité sans fil se compose de la technologie Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Enfin, la Galaxy Tab A9+ affiche des dimensions de 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et un poids de 480 grammes.