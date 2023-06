Très performante, cette carte SD Samsung de 256 Go est à moins de 25 € sur Amazon

Si vous recherchez une carte SD performante avec un espace de stockage confortable, la Samsung Evo Select est à un bon prix en ce moment. Amazon propose jusqu'à 36% de réduction sur les différentes capacités de la carte.

La carte SD Samsung Evo fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon. On la retrouve dans différentes capacités allant de 64 Go à 512 Go. Ce sont les versions de 256 Go et de 512 Go qui sont ici en promotion. Celle de 512 Go bénéficie de la plus forte réduction. Elle est à 39,99 € au lieu de 62,89 €, soit 36% de réduction.

Si vous avez plutôt besoin d'une carte micro SD de 256 Go, cette variante est affichée à 22,99 € au lieu de 32,33 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 30%. La carte est vendue avec son adaptateur SD. Précisons que la Samsung Evo Select est une carte mémoire certifiée U3 / V30. Elle offre donc une grosse vitesse de lecture et d'écriture. De quoi enregistrer des vidéos confortablement jusqu'en 4K.

Samsung Evo Select : une carte SD performante et pas chère

Cette carte SD permettant de stocker une grande quantité de données sur votre smartphone, mais aussi sur d'autres types d'appareils dont les caméras et appareils photo numériques. C'est une carte de classe U3 ou V30.

Ces deux classifications ont le même sens et attestent que la Samsung Evo Select offre une vitesse d'écriture minimum garantie de 30 Mo/s. C'est tout ce qu'il faut pour faire des enregistrements dans n'importe quelle résolution, que ce soit en Full HD ou 4K, avec une bonne fluidité. Dans les faits, la vitesse de transfert maximum est bien plus élevée puisqu'elle atteint les 130 Mo/s d'après le constructeur.

Et comme si cela ne suffisait pas, cette carte SD est aussi certifiée A2. Elle est donc optimisée pour un chargement rapide des applications sur smartphone.