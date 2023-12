C'est certainement l'une des plus belles offres high-tech de cette fin d'année 2023 ! Sur le site Boulanger, il est possible de bénéficier d'une réduction totale de 430 euros sur l'achat de la tablette Samsung Galaxy Tab S9+ avec un Book Cover Keyboard.

Alors que le coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année 2023 sera donné dans une semaine, Boulanger permet à ses clients de profiter d'un super bon plan sur une tablette tactile de la marque Samsung. Disponible dans sa version 256 Go, la Samsung Galaxy Tab S9+ proposée sous forme de pack avec un Book Cover Keyboard offert est vendue à 999 euros au lieu de 1199 euros.

La réduction de 200 euros s'effectue avec le coupon S9200 qui est à saisir pendant l'étape de la commande. En plus des 200 euros de remise, il faut savoir que les produits sont respectivement éligibles à une offre de remboursement de 200 euros et à une ODR de 30 euros. En cumulant l'ensemble des réductions, le pack Samsung Galaxy Tab S9+ + Book Cover Keyboard revient donc à 769 euros.

Lancée durant l'été 2023 en même temps que les Galaxy Tab S9 et S9 Ultra, la Tab S9+ de la gamme Galaxy est une tablette Samsung dotée d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces avec une définition de 2800 x 1752 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 10090 mAh, de la norme Wifi 6E, du Bluetooth 5.3 et du système d'exploitation Android 13. Côté photo, l'appareil est équipé de deux capteurs à l’arrière, un capteur principal de 13 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Les deux capteurs à l'avant restent à 12 Mpx.