Vous êtes à la recherche d'un clavier sans fil Logitech à moins de 90 euros ? Optez pour le MX Keys Advanced qui est à exactement 87,99 euros chez Amazon. Une offre intéressante à saisir avant l'édition 2023 des soldes d'été !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le PC portable Samsung Galaxy Book 3 Pro en promotion chez Darty, voici un autre bon plan issu du domaine de l'informatique. Cette fois-ci, on prend la direction d'Amazon où il est possible d'acquérir un clavier sans fil Logitech à moins de 90 euros.

En effet, le très bon MX Keys Advanced proposé dans sa version française et son coloris gris Graphite est vendu par le site e-commerce au prix de 87,99 euros au lieu de 109,99 euros ; soit 22 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur la plateforme commerciale. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les systèmes Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android et iOS, le Logitech MX Keys Advanced est un clavier sans fil rétroéclairé qui dispose de la technologie Bluetooth. On retrouve aussi des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux, une saisie silencieuse et confortable, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, un commutateur Marche/Arrêt, des témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie, et une portée de 10 mètres. Enfin, la charge complète du clavier dure 10 jours ou 5 mois avec rétroéclairage éteint.