Test Samsung Galaxy Book2 Pro : l’excellence, tout simplement

Le Galaxy Book2 Pro est le nouvel ultra-portable phare de Samsung. Plus qu’un énième PC haut de gamme, le constructeur cherche à proposer quelque chose d’original en l’incluant pleinement dans l’expérience Galaxy. De quoi en faire un ordinateur unique ?

En 2022, Samsung a signé un retour fracassant sur le marché français du PC avec quatre nouveaux modèles d’ultra-portables. Il s’agit des Galaxy Book2, des ordinateurs qui veulent tenir la dragée haute à la concurrence.

Aujourd’hui, nous testons le Galaxy Book2 Pro de 15,6 pouces, le modèle le plus haut de gamme du constructeur. C’est un ultra-portable qui mise sur trois points en particulier pour séduire le consommateur. Le premier est son châssis aussi fin que léger. Le deuxième est son écran AMOLED, chose encore peu commune sur les laptops. Enfin, le troisième point mis en avant par le constructeur est le logiciel intégré Galaxy Book Expérience qui, nous le verrons, n’est pas un simple gadget.

Dans ce test, nous allons déterminer si ce Galaxy Book2 Pro arrive réellement à se démarquer sur un marché ultra concurrentiel et si c’est un bon PC, tout simplement. Suivez le guide !

Prix et disponibilité

Le Galaxy Book2 Pro est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est proposé en plusieurs versions et en deux tailles : 13,3 pouces et 15,6 pouces. Voici tous les modèles :

13,3 pouces, Intel Core i5-1240P, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1299 euros

13,3 pouces, Intel Core i7-1260P, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1499 euros

13,3 pouces, Intel Core i7-1260P, 16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1699 euros

15,6 pouces, Intel Core i7-1260P, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1599 euros

15,6 pouces, Intel Core i7-1260P, 16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1799 euros

Pour notre test, Samsung nous a prêté le modèle de 15 pouces disposant de 512 Go de stockage, donc celui vendu à 1599 euros.

Des caractéristiques techniques solides

Concernant les caractéristiques techniques, nous avons eu un premier aperçu dans la partie précédente. Comme nous pouvons le voir, la version 15 pouces dispose d’un processeur Intel Core i7 de 12e génération avec 16 Go de RAM.

Samsung Galaxy Book2 Pro Écran Dalle AMOLED de 15,6"

1920 x 1080 pixels

60 Hz Dimensions 355,4 x 225,8 x 11,7 mm Poids 1,2 kg CPU Intel Core i7-1260P GPU Intel Iris Xe Mémoire vive 16 Go de RAM Stockage 512 Go ou 1 To Connectique ROG Flow X13 - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x mini-Jack 3,5mm

- 1 x HDMI

- 1 x MicroSD Connectivité - Wi-Fi 6 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.0

L’une des choses intéressantes dans cette fiche technique, c’est l’écran. Samsung a fait le choix d’une dalle AMOLED, donc meilleure que le classique IPS LCD. On remarque qu’elle est limitée au 1080p ainsi qu’au 60 Hz. Un choix motivé par le fait que l’utilisateur n’a pas besoin de plus sur ce format.

Une bonne fiche technique, c’est bien, mais cela ne fait pas un bon ordinateur pour autant. Il faut en effet assembler judicieusement tous ces éléments pour donner un produit appréciable. Cela passe d’abord par le design.

Un design extrêmement réussi, tout en légèreté et finesse

Niveau design, Samsung sait y faire avec ses produits et le prouve encore une fois sur ce Galaxy Book2 Pro. Trois mots seulement suffisent à le qualifier : élégant, aérien, efficace. Nous avons donc un châssis en aluminium pour le capot, soit anthracite (comme notre modèle) soit bordeaux. Aucune fioriture, si ce n’est un Samsung discrètement gravé à même le métal.

Sur la partie inférieure (en plastique imitation métal), on remarque la grille d’aération pour l’entrée de l’air qui court sur toute la largeur du châssis (un effet trompe-l’œil, l’air ne rentrant qu’à deux endroits en réalité). On trouve aussi quatre patins en caoutchouc, toujours aussi appréciable pour avoir une position stable lorsque le terminal est posé sur une table.

D’autres grilles d’aérations sont placées entre le clavier et l’écran, elles sont pratiquement invisibles. C'est le leitmotiv de ce PC : proposer un visuel le plus épuré possible.

À noter qu’il est possible d’ouvrir le Galaxy Book2 Pro. Il faut pour cela retirer les patins (qui se déclipsent facilement), puis avec un tournevis de précision retirer la plaque en plastique (ce qui est beaucoup moins facile).

L’utilisateur a alors accès au SSD qu’il peut changer au besoin. La RAM est quant à elle directement soudée à la carte mère, et il faudra rester avec ses 16 Go.

Les tranches se montrent extrêmement fines (moins d’un centimètre) ce qui n’a pas empêché Samsung d’y inclure une connectique complète. On y trouve deux ports USB Type-C (servant aussi pour la charge), un port HDMI, un port USB 3.0 Type-A et un port Jack 3.5 mm. Il faut ajouter à cela un port pour une carte microSD. Bref, de quoi être polyvalent dans la vie de tous les jours.

Quand on ouvre le PC, on découvre évidemment un clavier engoncé dans le châssis en métal. Il comprend un pavé numérique (ce qui est appréciable et possible grâce au format 15 pouces), des touches fonctions et dispose d’un rétroéclairage blanc sur cinq niveaux. Bref, tout est là, rien ne manque.

À la frappe, le clavier du Galaxy Book2 Pro se montre très agréable. On apprécie la résistance des touches qui viennent compenser une course un peu trop courte à notre goût (nous ne sommes tout de même pas au niveau du clavier Papillon d'Apple). Nous tapons ce présent test avec et c’est un réel plaisir.

Le trackpad, lui, est bien placé et ne gêne pas pendant la frappe malgré sa taille imposante. Il a aussi l’avantage de répondre parfaitement aux sollicitations de l’utilisateur.

Pour en finir avec la partie clavier, nous remarquons le bouton d’alimentation situé dans le coin en haut à droite. Celui-ci sert à allumer la machine, mais fait aussi guise de capteur d’empreintes. Il fonctionne à la perfection et nous n’avons connu aucun raté pendant notre semaine de test.

La partie écran est aussi appréciable que le reste. Samsung a opté pour un format 16 :9, adapté aussi bien au travail qu’au divertissement. Les bords sont fins et le ratio écran/façade s’élève à plus de 85%. On note une webcam située au-dessus de l’affichage, mais on regrette l’absence de cache.

Le Galaxy Book2 Pro est un vrai plaisir à manipuler. Léger avec son 1,190 kilo (ce qui est très peu pour un format 15 pouces) et ultra fin (11 cm), il est le témoin de l’excellence de Samsung dans le domaine de l’expérience utilisateur. Pratiquement tous les aspects du design sont réussis. Tous. De l’excellent travail de la part du constructeur.

Un écran AMOLED bien calibré

Pour ce modèle de Book2 Pro, Samsung a fait le choix de l’AMOLED en ce qui concerne l’écran. Nous avons une dalle de 15,6 pouces en 16 :9 doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz « seulement ». De plus en plus de constructeurs optent pour du 90 Hz pour leur portable, ce qui n’est pas le cas de Samsung. Cela ne signifie pas que cet écran n’a pas de qualités. Il en a même beaucoup, nous allons le voir. Comme nous l’avons dit précédemment, le Galaxy Book2 Pro est aussi disponible avec une dalle AMOLED de 13,3 pouces, qui dispose des mêmes caractéristiques techniques et des mêmes calibrages.

AMOLED oblige, nous avons un contraste infini. Les noirs sont profonds et les blancs éclatants. C'est idéal pour regarder des films et des séries. La luminosité maximale s’élève à 400 cd/m², ce qui est bon pour un ordinateur. À cela s’ajoute un traitement soigné des reflets sur la dalle, ce qui permet de travailler sans souci à l’extérieur, même par jour de grand soleil.

Plusieurs profils d’écran sont proposés dans les options de Windows. Quatre au total. Tous présentent une température entre 6500K et 6800K, ce qui est excellent (norme vidéo à 6500K). En ce qui concerne le respect des couleurs, nous mesurons un Delta E moyen en dessous de 2 à chaque fois (inférieur à 3 étant bon). Nous conseillons de laisser le mode par défaut, nommé Samsung AMOLED Profile. Les couleurs y sont très respectées (Delta E moyen de 1,5) et la température maîtrisée (6500K).

Dans tous les modes, le calibrage est quasiment parfait. On regrette cependant que ces derniers soient assez similaires entre eux. On aurait aimé des profils peut-être un peu plus marqués au niveau des couleurs. Par exemple, il n’est pas aberrant de les rendre plus impactantes pour de la consommation de série ou de jeu vidéo. Mais nous chipotons. On aimerait que tous les constructeurs soignent autant leur calibrage, en réalité.

Les haut-parleurs sont eux situés sous le châssis, à l’avant. Compte tenu du format, Samsung a fait ce qu’il a pu pour livrer un résultat acceptable. Nous avons tout de même un son qui manque de bas médiums, déformant les timbres de voix et peu idéal pour l’écoute de musique. Les haut-parleurs manquent aussi de puissance. Mais il faut saluer une distorsion qui reste discrète ainsi qu’une stéréo bien présente. La partie audio passe le crash test, mais est trop juste pour obtenir une mention.

Un processeur puissant et une chauffe maîtrisée

Le Galaxy Book2 Pro est équipé d’un processeur Intel Core i7-1260P, un CPU basse consommation de 12e génération (8 cœurs, 16 threads, fréquence max à 4,70 GHz). Il est épaulé par 16 Go de RAM et dispose de 512 Go de stockage. Il est possible d’opter pour un modèle avec 1 To.

Nous avons effectué des tests à notre Book2 Pro et les résultats sont sans appel. Nous avons non seulement un PC puissant pour sa catégorie, mais aussi une chauffe et un bruit très maîtrisés. Lorsque l’ordinateur est mis à rude épreuve, comme lors de traitement photos/vidéos ou lors de décompression, nous avons un CPU qui travaille de manière stable à 3 GHz.

Niveau chauffe, nous avons mesuré un processeur qui ne dépasse pas les 68 degrés même lorsqu’il est poussé dans ses derniers retranchements (ce qui n’arrive que dans peu de cas de figure). De son côté, le châssis reste tiède et donc peu gênant pour l’utilisateur. La nuisance sonore est pour sa part aussi à saluer, puisque le souffle des ventilateurs ne dépasse pas les 42 décibels au maximum. Ils ne s’entendent pas à moins de tendre l’oreille. En utilisation plus normale (donc 99% du temps), le Galaxy Book2 Pro reste à 37 décibels, ce qui signifie qu’il est inaudible. Comme nous l’avons signalé, l’air est aspiré par la grille située sous le clavier puis expulsé via les aérations à la base de l’écran. Aucune gêne pour l'usager, donc. Il est possible de switcher entre plusieurs modes d'aération (performances, silencieux…) via une touche du clavier.

Le Galaxy Book2 Pro n’est pas fait pour jouer, mais il est tout de même doté d’un eGPU Intel Iris Xe. Cela lui permet de faire tourner des jeux peu gourmands, comme Overwatch, Fortnite ou encore Diablo 2 Resurected. En lorgnant un peu sur les graphismes (en les mettant au minimum), il est possible de dépasser les 45 FPS de moyenne sur tous ces jeux. Nous avons poussé Diablo 2 avec les graphismes au max et nous avons constaté un framerate qui oscille entre 25 et 30 FPS. Dans ce cas, nous avons mesuré un eGPU qui grimpe à 74 degrés, mais toujours avec un châssis tiède et un bruit à 42 décibels.

Le Galaxy Book2 Pro est puissant pour son segment, silencieux et ne chauffe pas. Bref, c'est une réussite.

Samsung mise sur la convergence entre ses terminaux pour se démarquer

Samsung a choisi de se démarquer de la concurrence au niveau de sa partie logicielle. Le PC dispose de Windows 11, comme tous ses concurrents, mais veut proposer un petit quelque chose en plus avec son application Galaxy Book Expérience. Elle est préinstallée.

Il s’agit d’une sorte de HUB pour votre PC, comme il en existe chez d’autres constructeurs. La différence ici, c’est qu’il a été axé pour une convergence totale avec vos autres produits Samsung, comme les Galaxy Tab et les smartphones. En clair, il apporte un vrai plus si vous êtes un adepte de la marque.

La Galaxy Tab S8 peut se transformer en deuxième écran pour n’importe quel PC Windows. C’est aussi le cas ici, mais l’opération est facilitée par le logiciel et est automatisée. Simple et appréciable.

L’application Your Phone, elle aussi présente sur tous les PC Windows 11, permet de connecter votre Galaxy S22 à l’ordinateur. Là encore plus facilement et automatiquement.

Galaxy Experience ne fait pas que rendre plus pratique des opérations possibles partout, puisque ce HUB apporte un vrai plus avec une convergence poussée de tous les produits Galaxy. Une fois vos appareils connectés avec le cloud de Samsung, tous vos terminaux seront liés automatiquement. Par exemple, si vous écrivez une note manuscrite sur votre Tab S8 ou S22 Ultra, vous pourrez la consulter sur votre PC.

Il est aussi possible d’organiser vos fichiers et de les retrouver grâce à un explorateur dédié, même s’ils sont éparpillés entre les appareils.

Samsung permet tout un tas d’utilisations que nous ne ferons que mentionner, comme les notifications partagées, Bixby, le Screen Recorder pour enregistrer votre écran ou encore Multi-Control, pour naviguer à la souris d’un PC à votre tablette. Pour notre part, nous avons trouvé un intérêt à chacune d’entre elles, même si nous avons nos préférées (comme le deuxième écran dont nous avons eu du mal à nous passer après le test ou le partage de notes).

Dans les faits, Samsung apporte réellement quelque chose en plus avec ce logiciel. Utile, simple, plaisant. C’est plus qu’un gadget, mais bel et bien un vrai atout par rapport à la concurrence. Il réussit à faciliter la vie de l’utilisateur. Autant faut-il que ce dernier soit équipé avec les derniers produits de la marque, auquel cas ce HUB ne lui sera d’aucune utilité. Un cas de figure que nous avions déjà vu chez Huawei avec son Super Device.

Une très bonne autonomie et un chargeur riquiqui

Le Galaxy Book2 Pro est doté d’une batterie Lithium-ion de 68 Watts. Nous avons évidemment analysé l’autonomie de la machine et elle se montre excellente dans ce domaine. En lecture de vidéo en streaming avec la luminosité de l’écran réglée manuellement à la moitié, elle est arrivée à 0% de batterie au bout de presque 12 heures. C’est très bien !

En utilisation plus classique, c’est-à-dire lors d’une journée de travail à faire de la bureautique, de la navigation Internet et un peu de visionnage de vidéos, le PC ne vous lâchera pas. Après une journée de huit heures au bureau, nous avons mesuré un peu plus de 25% de batterie au moment de rentrer à la maison.

De quoi laisser le chargeur de 65 Watts chez soi. Celui-ci ne prendra toutefois pas beaucoup de place dans votre sac, puisqu’il n'est pas plus grand qu’un chargeur traditionnel de smartphone. Ce serait bête de l’oublier. Un vrai atout pour les utilisateurs ultra mobiles.