iPhone 14 moins cher : le smartphone Apple devient abordable avant Noël

À la recherche d'un bon plan sur l'iPhone 14 avant Noël ? Chez Amazon Italie, le smartphone Apple devient abordable avant la période des fêtes de fin d'année puisqu'il bénéficie en effet d'une belle réduction de 100 euros.

IPhone 14 - Le Test Complet ! (Performances, photos, autonomie, nouveautés...)

Après l'Apple TV 4K 2022 (128 Go) à la Fnac, voici un bon plan dédié à un autre produit de l'écosystème Apple. Sur la version italienne d'Amazon, il est possible de profiter d'une belle affaire sur l'iPhone 14. Avant la période de Noël, le smartphone Apple proposé dans un coloris noir et sa version 128 Go est vendu à exactement 687,54 euros après avoir ajouté l'article au cours de l'étape de la commande.

Des frais de port à hauteur de 4,97 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. En prenant en compte les frais de port supplémentaires, l'Apple iPhone 14 revient donc à 692,51 euros au lieu de 799 euros ; soit 100 euros de moins par rapport au prix constaté sur la plateforme française d'Amazon.

Considéré comme étant le prédécesseur de l'iPhone 15, l'iPhone 14 lié à l'offre Amazon est équipé d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp, un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. L'iPhone 14 est également doté du système d'exploitation iOS 16, d'une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, du processeur Apple A15 Bionic, d'un capteur grand angle 12 MP, d'un capteur ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre post associé au test de l'iPhone 14.