Bon plan à saisir sur la boutique en ligne Orange ! À l'approche des fêtes de fin d'année 2023, le modèle 256 Go du smartphone Samsung Galaxy A54 est au même prix que la version 128 Go.

Jusqu'au mercredi 27 décembre 2023 et dans la limite des stocks disponibles, le Galaxy A54 proposé en plusieurs coloris et dans sa version 256 Go bénéficie d'une remise immédiate de 100 euros de la part d'Orange.

Grâce à cette réduction, le smartphone Samsung passe ainsi de 499 euros à 399 euros. Pour information, la version 128 Go du téléphone est aussi proposée au même tarif. Aussi, l'appareil est fourni avec un câble USB-C et un outil d’éjection de la carte SIM. En revanche, le chargeur secteur n'est pas livré.

Le Galaxy A54 lié au bon plan Orange est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1.

Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectivité, elle se compose du Wi-Fi 6 (ax), du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Plus d'informations sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy A54.