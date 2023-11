Le Pixel 8 devient de plus en plus accessible en termes de prix. Sur le site Boulanger, le très bon smartphone de Google bénéficie d'une réduction totale de 150 euros grâce à une remise immédiate et à un bonus de reprise.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Près de deux mois après avoir été présenté par Google, le Pixel 8 bénéficie d'une jolie réduction chez Boulanger. Affiché au prix conseillé de 799 euros, le smartphone de la firme de Mountain View disponible dans sa version 128 Go et son coloris noir est en ce moment vendu à 749 euros.

Jusqu'au 25 décembre 2023, le téléphone en question est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil. Pour en profiter, il suffit d'indiquer le modèle de smartphone à reprendre par l'enseigne et le prix du Google Pixel 8 passera à 649 euros (maximum) durant l'étape de la commande. Pour information, une remise supplémentaire pourra être obtenue. Il s'agira de la valeur exacte de la reprise.

À lire aussi – Test Google Pixel 8 : vous reprendrez bien un peu d’IA ?

Pour rappel, le Google Pixel 8 est équipé d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement allant de 60 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. Le smartphone Google est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide jusqu'à 27 W.

Pour l'APN, les futurs acquéreurs du smartphone disposeront d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 12 MP et d'une caméra frontale de 10,5 MP. Pour terminer, le Google Pixel 8 embarque le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, le Face ID et surtout sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.