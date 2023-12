La Fnac baisse le prix de l’Apple TV 4K 2022 (128 Go) pour Noël

Le modèle 2022 de l'Apple TV 4K (128 Go) vous intéresse ? Si c'est le cas, la Fnac baisse le prix de l'excellent boîtier de streaming de la marque à la Pomme pour Noël. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

À l'occasion de la dernière ligne droite des achats de Noël, la Fnac a décidé de proposer l'Apple TV 4K 2022 en promotion. Affichée en temps normal à 189,99 euros, la version 128 Go du boîtier de streaming de la firme de Cupertino voit son tarif diminuer à 149,99 euros.

Une remise supplémentaire peut aussi être obtenue si vous avez récemment acheté des E-cartes cadeaux Fnac/Darty à prix réduit. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Fnac.

Pour rappel, le modèle 2022 de l'Apple TV 4K disponible dans un coloris noir et associé à l'offre Fnac se présente sous la forme d'un boîtier qui prend en charge le Dolby Atmos, le Dolby Vision, le HDR10+, la technologie réseau Thread pour une connectivité plus étendue et l'Ethernet pour des transferts de données haut débit.

On retrouve également la puce A15 Bionic, un port HDMI 2.1, le Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Enfin, l'appareil est livré avec la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.