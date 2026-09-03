C’est l’un des projets de science-fiction les plus attendus sur Prime Video. Cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049, l’univers cyberpunk s’apprête à faire son grand retour, cette fois au format série. Produite par Ridley Scott, cette suite ambitieuse promet d’étendre la mythologie de la franchise en explorant une toute nouvelle époque. L’intrigue nous plongera dans un Los Angeles futuriste toujours plus sombre, où les frontières entre humains et réplicants n’ont jamais été aussi floues.





Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant l’arrivée de Blade Runner 2099 sur la plateforme. De l’intrigue inédite au retour de Ridley Scott à la production, en passant par la présentation des nouveaux personnages, on vous résume les infos clés sur cette suite événement. Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux de retrouver cet univers culte, la série réserve son lot de surprises.

Quand sera diffusée la série Blade Runner 2099 ?

La série sera disponible dès le 25 novembre 2026 sur Prime Video. Il faudra donc patienter jusqu’à la fin de l’automne pour découvrir les premiers épisodes sur la plateforme.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à la première bande-annonce qui donne un aperçu de ce retour dans l’univers cyberpunk.

Sur quelle plateforme sera disponible Blade Runner 2099 ?

Blade Runner 2099 sera diffusée en exclusivité sur Prime Video. Produite directement par Amazon MGM Studios en collaboration avec Scott Free Productions, la série vient renforcer le catalogue science-fiction de la plateforme, déjà bien garni avec des titres comme The Boys ou Fallout. Sans surprise, il faudra donc passer par un abonnement Prime pour plonger dans cette nouvelle aventure.

Combien d’épisodes pour cette saison ?

Pour cette mini-série, Amazon MGM Studios a misé sur un format de huit épisodes. Contrairement au rythme hebdomadaire habituel, Prime Video a fait le choix de mettre l’intégralité de la saison en ligne dès le jour de la sortie, le 25 novembre.

Ce mode de diffusion permet de se plonger d’un coup dans cette aventure immersive, conçue d’après la showrunneuse Silka Luisa comme un grand film de huit heures. Une formule idéale pour s’offrir un beau marathon cyberpunk dès l’automne.

Peut-on espérer une suite ou d’autres saisons ?

Pour le moment, Prime Video présente le projet comme une mini-série. Mais si les audiences répondent présent, la plateforme pourrait bien revoir ses plans. L’action se déroulant en 2099, soit 50 ans après les événements du dernier film, le saut temporel laisse le champ libre pour développer de nouveaux récits dans cet univers, sans être bloqué par la chronologie d’origine.

Qui réalise Blade Runner 2099 ?

La création a été confiée à la showrunneuse Silka Luisa (Shining Girls), qui supervise l’écriture et le projet. Pour la mise en scène, c’est Jonathan van Tulleken (Shōgun) qui réalise les deux premiers épisodes et pose l’identité visuelle de la saison. D’autres réalisateurs se relaient pour la suite, sous l’œil de Ridley Scott, toujours présent en tant que producteur exécutif pour veiller sur l’héritage de sa franchise.

Qui est au casting de la série ?

C’est l’un des plus beaux atouts du projet, Michelle Yeoh mène la distribution. L’actrice oscarisée incarne Olwen, une Réplicante Blade Runner en fin de vie. Pour lui donner la réplique, Hunter Schafer (Euphoria) se glisse dans la peau de Cora, une humaine qui se fait passer pour une Réplicante.

Le duo de tête est entouré d’une distribution solide, avec notamment Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke ou encore Matthew Needham. Une équipe prometteuse pour incarner cette nouvelle génération de personnages au cœur de Los Angeles.

De quoi va parler la série ?

L’histoire se déroule à Los Angeles en 2099, un demi-siècle après les événements de Blade Runner 2049. On y suit Cora, une jeune femme qui a passé toute sa vie en cavale en enchaînant les fausses identités. Pour tenter d’assurer un avenir à son frère, elle n’a d’autre choix que de s’associer à Olwen, une Réplicante Blade Runner en fin de vie.

Ensemble, ce duo improbable va se retrouver plongé au cœur d’une conspiration majeure qui menace l’équilibre déjà fragile de la ville. La série promet de reprendre les thèmes chers à la franchise, à savoir la quête d’identité, l’intelligence artificielle et les dérives sociétales, tout en explorant une nouvelle époque à travers une enquête sombre et intense.

Quelle est l’ambiance de la série ?

L’ambiance de Blade Runner 2099 reste fidèle à l’héritage des films de Ridley Scott et Denis Villeneuve. On retrouve le Los Angeles futuriste sous la pluie, avec ses néons, ses hologrammes et ses rues sombres. Le décor met toujours en avant le fossé entre une technologie moderne et la misère du quotidien. C’est une atmosphère sombre, mélancolique, avec une tension constante au fil de l’enquête.

Quelles sont les différences avec les films originaux ?

La première grosse différence, c’est le format. Passer du cinéma à la série permet de prendre le temps d’explorer la ville et la société de 2099, au lieu de se concentrer sur une seule traque.

L’autre changement majeur, c’est le saut temporel de cinquante ans. Ce bond dans le futur apporte une nouvelle génération de personnages, mais aussi des technologies plus poussées. L’intrigue s’éloigne du schéma classique de l’inspecteur solitaire pour suivre un duo improbable qui tente de survivre au cœur d’un complot.

Faut-il avoir vu les films pour comprendre la série ?

Pas impérativement, mais c’est très recommandé. La série pose un tout nouveau décor et suit de nouveaux personnages, ce qui permet de raccrocher le wagon assez facilement.

Cela étant dit, l’histoire s’appuie sur le monde imaginé par Ridley Scott et Denis Villeneuve. Connaître le premier Blade Runner et Blade Runner 2049 permet de saisir immédiatement les enjeux autour des Réplicants, le rôle des traqueurs et les nombreuses références glissées dans l’intrigue.

Pourquoi l’univers Blade Runner fascine-t-il toujours ?

Même plus de quarante ans après la sortie du premier film, l’univers de Blade Runner reste la référence ultime du cyberpunk. Son mélange unique de polar noir, de rues trempées sous la pluie et de décors saturés de néons a façonné toute la science-fiction moderne. Mais au-delà de son style visuel inimitable, la franchise passionne parce qu’elle touche à des questions universelles : l’intelligence artificielle, la mémoire, l’éthique et ce qui fait notre humanité. Des thèmes qui résonnent encore plus fort aujourd’hui qu’à l’époque.