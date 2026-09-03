Jusqu’à 350 Go à 0 € par mois : les forfaits sans engagement de La Poste Mobile sont gratuits pendant quatre mois

La Poste Mobile met à zéro le prix de ses forfaits sans engagement. La gratuité dure quatre mois et concerne toute la gamme : 130, 250 ou 350 Go. L’offre est valable jusqu’au 4 octobre 2026.

Découvrir les forfaits La Poste Mobile à 0 € pendant 4 mois

La Poste Mobile frappe fort : ses forfaits mobiles sont à 0 € par mois pendant quatre mois, sans engagement. Vous pouvez donc y souscrire maintenant et profiter de plusieurs mois d’utilisation gratuite.

Le choix commence par une petite formule de 100 Mo, mais les forfaits commencent à être intéressants à partir de 50 Go en 5G, proposés à 0 € pendant quatre mois, puis à 10,99 € par mois. Tous les forfaits intègrent les appels, SMS et MMS illimités. Cette offre est valable jusqu’au 4 octobre 2026.

50 Go à 0 € pendant quatre mois, puis 10,99 € par mois ;

à 0 € pendant quatre mois, puis 10,99 € par mois ; 130 Go à 0 € pendant quatre mois, puis 10,99 € par mois ;

à 0 € pendant quatre mois, puis 10,99 € par mois ; 250 Go à 0 € pendant quatre mois, puis 13,99 € par mois ;

à 0 € pendant quatre mois, puis 13,99 € par mois ; 350 Go à 0 € pendant quatre mois, puis 19,99 € par mois.

Un forfait 130 Go à 0 € par mois pendant quatre mois

Curieusement, les formules de 50 Go et 130 Go sont affichées au même prix après les qautre mois. Elles ne sont toutefois pas destinées au même public. Le forfait 50 Go est réservé aux utilisateurs âgés de moins de 18 ans et comprend la protection SafeBear contre le cyberharcèlement. Il accorde aussi 17 Go en itinérance depuis l’Europe et les DOM/COM.

En dehors de ce cas précis, autant choisir directement les 130 Go. Vous obtenez 80 Go supplémentaires sans payer davantage à partir du cinquième mois. Cette formule inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 25 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM/COM.

Le forfait 250 Go s’adresse aux utilisateurs plus gourmands. Il comprend 30 Go en Europe et dans les DOM/COM, pour seulement 3 € de plus par mois que la formule de 130 Go une fois la période gratuite terminée. Sur les quatre premiers mois, vous économisez 55,96 €.

Jusqu’à 79,96 € de mensualités offertes

La plus forte remise concerne logiquement le forfait 350 Go en 5G. Ses quatre mois gratuits représentent une économie totale de 79,96 €. Ce volume peut notamment servir à utiliser fréquemment son smartphone comme point d’accès WiFi ou à regarder beaucoup de vidéos en ligne.

Cette formule va également plus loin pour les déplacements à l’étranger. Elle comprend 35 Go depuis l’Europe et les DOM/COM, mais aussi depuis 40 destinations supplémentaires. Les appels sont inclus vers les fixes de nombreux pays, ainsi que vers les fixes et les mobiles des États-Unis et du Canada.

La Poste Mobile utilise désormais le réseau de Bouygues Telecom. Puisque tous ces forfaits en promotion sont sans engagement, vous pourrez les résilier à tout moment si leur tarif ne vous convient plus après les quatre mois offerts. Attention toutefois à ne pas changer de formule pendant la promotion : cela mettrait fin à la remise.