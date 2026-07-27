Neuromancien : la série Apple tirée du livre culte qui a créé le cyberpunk a droit à son premier trailer

Ça y est, après des mois de teasing, Apple a enfin révélé le premier trailer pour sa série événement Neuromancien. Le cultissime livre de William Gibson débarque sur petit écran dans une adaptation qui semble vouloir faire honneur au créateur du cyberpunk… malgré l'absence de quelques éléments-clé du genre.

neuromancien apple tv

Curieux timing que celui d'Apple TV, qui laisserait presque à croire qu'il a été calculé spécifiquement pour embêter Amazon Prime Video. Alors que sa rivale a révélé les premières images de sa série Blade Runner 2099, la firme de Cupertino a surenchéri avec le trailer de Neuromancien, soit la série adaptée du livre sans lequel Blade Runner n'aurait peut-être pas existé. Ni sûrement beaucoup d'œuvres de science-fiction très populaires de ces dernières années, à commencer par Cyberpunk 2077.

En effet, on attribue souvent à William Gibson et à son livre Neuromancien la création du mouvement cyberpunk, un sous-genre de la science-fiction se déroulant généralement dans les rues mal famées de gigantesques villes dont les gratte-ciel cachent le soleil, et où s'affrontent des hackers pas toujours bien intentionnés et des mégacorporations diaboliques dans le “cyberespace”, sorte d'internet physique, le tout supporté par une esthétique très portée sur les néons et l'Asie du Sud.

Sur le même sujet — Cyberpunk 2 est sur les rails, mais ne l’attendez pas pour tout de suite

Découvrez le premier trailer de la série événement Neuromancien

C'est donc à ce monument de la science-fiction que s'attaque Apple avec sa nouvelle série. Après avoir teasé l'arrivée du trailer en fin de semaine dernière, celui-ci a été diffusé hier sur les réseaux sociaux, nous permettant de découvrir une série qui semble très à cheval sur le respect du matériau de base. Case, interprété par Callum Turner, fait son retour en tant que hacker surdoué qui va se retrouver, plus ou moins lui, au cœur d'un braquage numérique visant l'une des plus grosses entreprises de la planète.

Si l'on retrouve bien l'ambiance sombre de la ville dans cette bande-annonce, difficile de ne pas noter l'absence de nombreux canons esthétiques du genre, à commencer par les néons. De manière générale, l'image semble d'ailleurs bien trop lisse par rapport à l'ambiance générale du livre, aussi sale que nihiliste. Espérons que l'on ne se retrouvera pas avec une simple série de braquage qui aurait dilué l'essence même du cyberpunk.


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