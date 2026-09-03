Si votre voiture cache cet écran, vous ne l’avez sans doute jamais allumé

Devant le passager, un afficheur supplémentaire équipe désormais toujours davantage d’automobiles récentes. Une grande étude américaine permet enfin d’en quantifier l’usage concret. À l’inverse, les fonctions presque invisibles décrochent les appréciations les plus élevées.

Sur une période d’environ dix ans, les fabricants ont converti l’habitacle en vitrine numérique. L’écran principal s’étend, les compteurs abandonnent les aiguilles tandis qu’une dalle additionnelle occupe parfois l’espace situé face au passager. Cette accumulation entraîne toutefois son lot de problèmes, puisque les interfaces tactiles provoquent déjà de multiples campagnes de rappel. Dans le même temps, nombre de conducteurs souhaitent retrouver davantage de boutons mécaniques.

La question porte alors sur l’utilisation concrète de cet arsenal numérique. Les grands baromètres annuels consacrés au contentement des propriétaires apportent des données précises. Concernant les millésimes 2026, les systèmes multimédias figuraient déjà parmi les principales causes d’agacement. Un nouveau sondage détaille désormais indépendamment chacune des fonctions, depuis la régulation thermique automatisée jusqu’à la dalle placée face au passager.

35 % des automobilistes américains n’ont encore jamais utilisé l’écran installé devant leur passager

D’après le Tech Experience Index de JD Power, 35 % des propriétaires dotés d’un écran passager ne l’ont jamais essayé. Seuls 6 % s’en servent à chaque trajet. Pour établir ces chiffres, le cabinet américain a questionné 68 084 acquéreurs de véhicules neufs millésime 2026 après quatre-vingt-dix jours d’usage, autour de quarante fonctions embarquées distinctes. Les réponses ont été recueillies entre juin 2025 et mai 2026 auprès de l’intégralité du panel, enseignes premium incluses.

La fiabilité ne plaide guère davantage en faveur de ces dalles. Celle destinée au passager appartient aux dispositifs enregistrant le plus d’incidents, à raison de 21,3 pannes pour 100 véhicules. Dans l’étude qualité réalisée parallèlement, les automobiles concernées subissent aussi davantage de dysfonctionnements touchant leur système multimédia. Leur bilan apparaît donc rapidement défavorable.

À l’autre extrémité, les fonctions les moins visibles reçoivent les évaluations les plus favorables. Le démarrage intelligent domine le classement de la satisfaction avec seulement 2,4 pannes pour 100 véhicules, devant la gestion automatisée de la température et l’enregistrement des réglages favoris de l’automobiliste. Cadillac prend la tête au général avec 641 points sur 1 000, devant Genesis à 559 et BMW à 524. Hyundai conserve la première position chez les constructeurs généralistes durant une septième année d’affilée. Quant à la dalle dédiée au passager, elle cherche encore ses utilisateurs.