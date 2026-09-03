Fini la corvée du réglage des lampes connectées grâce à cette nouveauté IA signée Philips Hue

Les éclairages intelligents multiplient les possibilités, mais leur configuration réclame encore de longues minutes. Philips Hue compte éviter cette corvée avec une fonction dévoilée pendant l’IFA de Berlin. Une autre nouveauté vise directement les enceintes Sonos.

Philips Hue promotion

La mise en route demeure souvent la partie la plus pénible d’un logement connecté. Pour programmer une routine, il faut aujourd’hui associer un événement initial, une règle puis la réaction attendue des lumières. Une partie du public abandonne avant même d’achever l’opération. Les fabricants essaient néanmoins d’alléger ces étapes, tandis que Matter 1.6 facilite également la mise en service des équipements domotiques. Ces réglages précis restent donc un frein majeur.

À Berlin, l’IFA rassemble chaque année les grandes marques spécialisées dans l’éclairage. Signify y expose cette semaine de nombreux produits, des boîtiers destinés à synchroniser un téléviseur jusqu’aux guirlandes, avec plusieurs collaborations inattendues. Chez Philips Hue, la Hue Flourish avait ouvert 2026 avec une évolution légère. Les présentations se sont poursuivies depuis. Deux fonctions logicielles ressortent cette fois, avec un objectif commun de faciliter l’usage de tous les jours plutôt que renouveler les appareils.

Philips Hue laisse son intelligence artificielle construire les automatisations à la place des utilisateurs

Custom AI Behaviors est l’appellation choisie par Signify. Selon The Verge, il suffit d’expliquer par écrit ou oralement ce que les lampes doivent accomplir. L’assistant intégré à l’application convertit alors cette consigne en événement initial, règle et commande d’éclairage. Philips Hue cite des lampes actives durant la nuit, puis atténuées comme veilleuses lorsque la personne dort. Elles récupèrent au réveil leur température de couleur normale. Le dispositif a uniquement besoin d’un indice pour identifier le sommeil, comme une pression sur le bouton associé à la routine du coucher. Jusqu’à présent, l’application ne savait pas générer ce genre de scénario.

Cette fonction nécessite toutefois le Hue Bridge Pro. Custom AI Behaviors exploite sa capacité de calcul et restera donc incompatible avec les générations précédentes. Son lancement est programmé au début d’octobre. Une connexion avec Sonos arrivera parallèlement en novembre grâce à une mise à jour. Plusieurs commandes, parmi lesquelles le Hue Tap Dial Switch, pourront démarrer un favori ou suspendre la musique. Elles serviront aussi à modifier le volume et à changer de morceau. Il suffira d’associer le compte Sonos depuis les paramètres de l’application. Les échanges resteront ensuite locaux via le pont, sans utiliser internet.


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