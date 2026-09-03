Philips : AmbiScape, la nouvelle évolution d’Ambilight, repousse encore les frontières de l’immersion

Ambilight est la technologie phare de Philips : elle offre aux utilisateurs une expérience visuelle plus immersive en repoussant les frontières de l’image au-delà du téléviseur, que vous suiviez un concert, regardiez un film d’action ou vous adonniez à une session gaming. Mais la marque va désormais plus loin avec son évolution baptisée AmbiScape : c’est désormais toute la pièce et non plus le mur derrière la télé qui vibre aux couleurs de l’écran.

Si les téléviseurs Philips sont populaires, c’est notamment en raison d’Ambilight. Mais la marque repousse désormais les limites de l’éclairage d’ambiance en faisant évoluer sa technologie signature qui transforme la manière d’appréhender les téléviseurs – qu’ils servent à regarder un film, un match ou encore à jouer sur grand écran.

Cette évolution, c’est AmbiScape. Jusqu’à présent, Ambilight projetait sur le mur derrière le téléviseur un halo lumineux s’adaptant en temps réel aux couleurs de l’image affichée. Avec AmbiScape, c’est toute la pièce qui se met au diapason pour une expérience toujours plus immersive.

Philips repousse les frontières de l’image encore plus loin avec AmbiScape

AmbiScape poursuit l’ambition amorcée avec Ambilight : ne pas restreindre l’image aux frontières de l’écran. Comment ? En permettant de synchroniser et piloter jusqu’à 4 éclairages intelligents compatibles – y compris de marques différentes – via Matter over Wi-Fi. Notez que les ampoules connectées E27 en font partie.

Philips a voulu que la configuration d’AmbiScape soit simple : il suffit d’ouvrir l’application Philips Smart TV, de sélectionner AmbiScape depuis les réglages Ambilight ou le menu rapide du téléviseur, puis de se laisser guider pas à pas pour connecter chaque source lumineuse et indiquer sa position dans la pièce.

Chaque éclairage peut ensuite adopter une couleur fixe déterminée par l’utilisateur ou réagir, avec une faible latence, au contenu affiché à l’écran – que ce soit en mode musique ou vidéo. À l’IFA, Philips a misé sur le gaming pour sa présentation, en mettant à l’honneur son partenariat avec Ubisoft et Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Ce n’est que le début : une plus grande compatibilité est à venir

Philips a de grandes ambitions pour AmbiScape. La marque prévoit déjà son intégration au sein d’un écosystème plus étendu et ce dès l’an prochain. La prise en charge de Matter over Thread est en effet prévue sur les Philips Ambilight TV 2027 pour le premier semestre – avant d’être déployée sur les modèles 2026 compatibles. Cela permettra d’élargir le choix d’appareils compatibles pour une configuration toujours plus personnelle et enveloppante.

Et ce n’est pas seulement le nombre d’appareils compatibles que Philips compte augmenter, c’est aussi le nombre d’éclairages connectés simultanément : la marque prévoit de le faire passer de 4 à 6 – et pourquoi pas davantage ensuite.

AmbiScape est d’ores et déjà disponible sur les téléviseurs Philips Ambilight 2026 à partir de la Série 8000. Cela comprend notamment le nouveau téléviseur RGB Mini-LED 981, ainsi que toute la gamme OLED 2026.