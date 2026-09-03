Ce navigateur web est plus rapide que Chrome, Edge et Firefox

Quel navigateur web est le plus rapide sur ordinateur ? Un test comparatif place Brave au-dessus des leaders du marché que sont Chrome, Edge et Firefox.

Quand on passe des heures par jour à naviguer sur internet et à ouvrir des pages web, le temps de chargement des sites est une donnée importante à prendre en compte. Les différences de performances entre navigateurs peuvent parfois être élevées, et choisir la bonne solution peut permettre de gagner un temps précieux au quotidien.

Brave a publié un test comparatif dans lequel il se mesure aux trois grands noms de l’industrie : Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox. Bien entendu, il faut remettre en contexte les résultats : il ne s’agit pas d’une étude indépendante et on imagine bien que Brave a choisi de mettre en avant les chiffres qui l’arrangent. Mais il y a tout de même quelques données intéressantes à interpréter.

Microsoft Edge est le navigateur le moins rapide pour charger les pages web

Les tests ont été menés sur un Apple Mac Mini avec une puce Apple M2 et 8 Go de mémoire vive unifiée, exécutant macOS 26.5.1, et avec une connexion internet de 50 Mbps. Les mesures ont été prises sur les dernières version des navigateurs disponibles au moment des relevés. Le protocole était simple : charger la page d’accueil des 50 sites web les plus populaires 10 fois pour chaque navigateur. Sur l’ensemble des navigateurs testés, Brave :

Utilise en moyenne 44 % de ressources processeur en moins

Consomme en moyenne 10 % d’énergie en moins

Utilise en moyenne 28 % de mémoire en moins

Charge les pages 20 % plus rapidement

Transfère 26 % de données entrantes en moins

Transfère 39 % de données sortantes en moins

“Nous attribuons nos meilleurs résultats sur les benchmarks de bureau aux fonctionnalités intégrées de confidentialité et de sécurité de Brave, notamment le blocage des publicités et des traqueurs. Ces fonctionnalités éliminent les requêtes réseau inutiles et réduisent la charge de traitement pendant la navigation”, explique Brave.

On constate que Firefox consomme bien plus de ressources CPU que ses concurrents, tandis que Chrome se montre particulièrement gourmand en RAM. Edge est de loin le plus lent à charger les pages (6 secondes). Chrome (5,1 secondes) et Firefox (5,3 secondes) font mieux, sans atteindre le niveau de Brave (4,4 secondes).