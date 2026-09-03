Philips veut vous en mettre plein les yeux : RGB Mini-LED, téléviseur Ambilight géant… Ce qu’il faut retenir de l’IFA

Philips est sur tous les fronts, et surtout sur celui du premium. La marque fait de l’IFA 2026 de Berlin la vitrine de son savoir-faire : elle y présente son tout premier téléviseur RGB Mini-LED, le plus grand téléviseur Ambilight du monde, mais également quatre gammes qui gagnent chacune une nouvelle diagonale – place aux 77 pouces.

OLED911 Philips
Crédits : Philips

Philips est à l’IFA 2026 à Berlin – et nous aussi ! La marque y présente notamment six séries de téléviseurs, qui incarnent sa vision plurielle d’un produit qui l’est tout autant. OLED, OLED+, QLED, RGB Mini-LED : Philips dévoile l’étendue de son savoir-faire.

Et une chose est sûre, ce qui distingue la marque de toutes les autres, c’est sa technologie signature : Ambilight – qui évolue pour devenir AmbiScape sur les derniers téléviseurs.

Lire aussi : Fini la corvée du réglage des lampes connectées grâce à cette nouveauté IA signée Philips Hue

Philips présente le plus grand téléviseur Ambilight au monde

Philips offre d’ailleurs à la famille The One le plus grand téléviseur Ambilight au monde, en poussant désormais sa technologie jusqu’à 100 pouces avec le PQS9001 – qui était jusque-là décliné en 6 diagonales. Il embarque :

  • Un processeur P5 AI de 7e génération
  • Dolby Vision 2
  • AmbiScape
  • HDR10+ Gaming
  • IntelliSound
PSQ9001 Philips Ambilight
Crédits : Philips

Et malgré son format imposant, sa silhouette générale se voit affinée grâce à un nouveau profil arrière en une seule épaisseur. Le PQS9001 100 pouces sera disponible à partir d’octobre, tout comme l’autre nouveauté présente à l’IFA : le MLED981.

Le MLED981 est le tout premier téléviseur RGB Mini-LED de Philips

Le MLED981, c’est le téléviseur qui fait entrer Philips dans l’ère du RGB Mini-LED avec sa diagonale de 85 pouces et son rétroéclairage s’appuyant sur 11 520 zones RGB destinées à limiter les effets de halo et les artefacts de mouvements – tout en profitant d’une luminosité maximale en pic de 2 500 nits.

Le MLED981, c’est aussi :

  • Un processeur P5 AI de 10e génération
  • La compatibilité Dolby Vision 2 Max
  • Une dalle 165 Hz compatible VRR et FreeSync Premium Pro
  • 4 ports HDMI 2.1
  • AmbiScape
  • Un système audio intégré 4.1 canaux de 70 W
MLED981Philips
Crédits : Philips

4 gammes de téléviseurs gagnent une nouvelle diagonale : Philips mise sur le 77 pouces

Autrement, les autres modèles sont déjà disponibles. Mais s’ils figurent parmi cette liste, c’est parce que Philips prévoit d’ici peu la sortie d’une version 77 pouces pour chacun d’eux. Faisons un petit tour d’horizon. L’OLED 761, qui entend offrir Ambilight à un public plus large, connaît une commercialisation progressive en 77 pouces entre juin et octobre au prix public conseillé de 2 999 euros – ses versions 55 et 65 pouces étant déjà disponibles. Voici ses caractéristiques principales :

  • Dalle OLED_SE
  • Processeur P5 AI de 7e génération
  • Ambilight 3 côtés avec AmbiScape
  • HDR10+ Gaming
  • Compatibilité FreeSync Premium et G-Sync
  • Technique IntelliSound
  • Et système audio 2.2 canaux intégré pour la version 77 pouces.
OLED761 Philips
Crédits : Philips

On retrouve également l’OLED 811 qui mise sur la polyvalence. Sa version 77 pouces viendra s’ajouter aux 4 autres diagonales déjà disponibles à partir d’octobre au prix public conseillé de 2 999 euros. Voici ce qu’il faut savoir à son sujet :

  • Une dalle OLED_EX à rendement lumineux supérieur pour les modèles 55, 65 et 77 pouces
  • Un processeur P5 AI de 10e génération
  • La compatibilité Dolby Vision 2 Max et VRR jusqu’à 165 Hz
  • Ambilight trois côtés avec AmbiScape
  • Un système audio intégré 2.2 canaux de 70 W-50 W sur la version 42 pouces
  • Un pied pivotant pour les modèles de 42 à 65 pouces
OLED811
Crédits : Philips

Enfin, les gammes OLED+951 et OLED+911 se partagent la tête d’affiche. Toutes deux embarquent les nouvelles dalles META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 WOLED capables d’atteindre les 4 500 nits en pic. La première s’impose comme le nouvel emblème de Philips Ambilight TV avec :

  • Son processeur P5 AI Dual Engine de 10e génération
  • Sa compatibilité Dolby Vision 2
  • Son taux de rafraîchissement variable jusqu’à 165 Hz
  • Ses 4 ports HDMI 2.1
  • Ambilight 4 côtés et AmbiScape
  • Son système audio intégré 2.2 canaux de 70 W

La version 77 pouces de la série OLED+951 est attendue à partir de septembre à un prix public conseillé de 3 799 euros.

OLED951 Philips
Crédits : Philips

Et la seconde mise sur la partie sonore avec son système audio frontal Bowers & Wilkins 3.1 canaux de 81 W. La sortie de sa version 77 pouces est attendue dès le 8 septembre au prix public conseillé de 3 799 euros.

OLED911 Philips
Crédits : Philips

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