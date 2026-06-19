Fallout Saison 3 : le casting se précise avec 3 nouveaux noms, ça promet

La saison 3 de Fallout sur Prime Video n'a pas encore de date de sortie, mais on en apprend plus sur les acteurs et actrices qui rejoindront le casting pour la suite des aventures de Lucy, la Goule et Maximus.

À défaut de jouer à Fallout 5 qui, bien qu'officiellement en développement, ne devrait pas sortir avant 7 ou 8 ans, il est toujours possible de se plonger dans l'univers post-apocalyptique de la franchise en lançant Prime Video. La série Fallout débutée en 2024 a rassemblé suffisamment de spectateurs pour avoir droit à une saison 2, et même une saison 3 à venir. Pour rappel, elle met en scène une habitante d'un abri, Lucy MacLean (Ella Purnell) sortant pour partir à la recherche de son père.

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Après avoir passée toute sa vie dans un environnement contrôlé et sans danger, la jeune femme doit rapidement s'adapter au monde impitoyable dans lequel elle est désormais plongée. On se souvient que la saison 2 de Fallout se terminait par un teasing réjouissant pour les fans des jeux vidéo, qui attendent désormais le résultat à l'écran. Dans l'intervalle, nous en savons plus sur le casting de la future saison 3.

3 nouveaux noms pour le casting de Fallout saison 3 sur Prime Video

Deux nouvelles actrices et un nouvel acteur incarneront des personnages récurrent dans la saison 3 de Fallout, sans plus de précision à ce stade. D'abord Emily Mortimer. Vous avez pu la voir dans des œuvres variées, de Scream 3 à la série The Newsroom, en passant par Le Retour de Mary Poppins.

Ensuite Thomasin McKenzie, jeune actrice néo-zélandaise aperçu dans Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées ou plus récemment Le Testament d'Ann Lee. Enfin Manny Jacinto. Il a notamment joué dans la série The Good Place, Top Gun : Maverick et Stars Wars The Acolyte.

Okie dokie, please welcome Emily Mortimer, Manny Jacinto and Thomasin McKenzie to Season Three!!! pic.twitter.com/YyKefdhRfn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) June 18, 2026

Tout ce beau monde rejoindra Aaron Paul (Breaking Bad par exemple) ainsi que le reste du casting en provenance des saisons précédentes. Il n'y a pour le moment aucune date de sortie pour la saison 3 de Fallout sur Prime Video. Nous ne devrions pas tarder à avoir des informations à ce sujet cela dit.