HTC Vive Eagle : voici les nouvelles lunettes connectées boostées à l’IA qui respectent votre vie privée et celle des autres

HTC rejoint la liste des constructeurs proposant leurs propres lunettes connectées avec les Vive Eagle, présentées à l’occasion de l’IFA 2026. Bien consciente de l’enjeu sur la vie privée que posent ces appareils, la firme a pris soin d’axer sa communication sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs… et de ce ceux qui les entourent.

Ces dernières années, les grands constructeurs de la tech cherchent le nouveau smartphone, l’appareil qui transformera notre quotidien comme l’a fait le téléphone portable. Tablettes, montres connectées et même bagues connectées, tout y est passé, sans jamais rencontrer le même succès. De nos jours, c’est une nouvelle tendance qui se dessine, menée par Meta et Ray-Ban : les lunettes connectées.

Samsung avance déjà bien sur son propre modèle, qui ne devrait pas tarder à être commercialisé, tandis que l’on attend la proposition d’Apple pour l’année prochaine. En attendant, c’est un autre acteur de l’industrie qui tente de se frayer une place sur ce nouveau marché. À l’occasion de l’IFA 2026 se déroulant à Berlin, HTC a dévoilé les Vive Eagle, ses lunettes connectées qui se proposent de corriger l’un des plus gros défauts de ce genre d’appareils.

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HTC se lance sur le marché des lunettes connectées avec les Vive Eagle

Comme toutes bonnes lunettes connectées, les Vive Eagle embarquent leur propre caméra intégrée. Il s’agit ici d’un capteur de 12 Mpx, capable de filmer en 3K. HTC n’indique pas le nombre d’images par seconde capturées, mais affirme que ses lunettes peuvent générer des ralentis. Les lunettes utilisent également l’IA pour améliorer le rendu des vidéos, notamment en y appliquant une stabilisation logicielle sur les plans en mouvement.

La partie audio est quant à elle assurée par 4 micros, donc un directionnel intégrant une technologie de réduction de bruit. Autrement dit, les lunettes sont pensées pour être capables de capturer des vidéos de qualité en toute situation, même dans des environnements dynamiques et bruyants. On y retrouve aussi un haut-parleur pouvant diffuser de la musique ou les appels provenant de son smartphone. Côté autonomie, GTC promet 4 à 6 heures d’utilisation continue et jusqu’à 36 heures en veille.

Côté logiciel, le constructeur a sans surprise mis le paquet sur l’intelligence artificielle. Les lunettes permettent tout d’abord de contrôler son smartphone à l’aide de diverses commandes vocales et l’expression “Hey Vive”. Des boutons physiques sont également programmables pour qu’ils exécutent l’action de son choix. L’utilisateur pourra connecter ses lunettes à Gemini ou à Siri les invoquer sans avoir à sortir son téléphone.

Enfin, HTC met l’accent sur les capacités de traduction de ses lunettes, qui prennent en charge plus de 90 langues. Avec la caméra intégrée, les Vive Eagle peuvent traduire en direct n’importe quel texte détecté. Le constructeur évoque également la possibilité d’enregistrer des réunions avec les micros pour ensuite en générer un compte-rendu par IA.

Les HTC Vive Eagle se placent en grands défenseurs de la vie privée

Évidemment, HTC ne pouvait pas évoquer la polémique qui secoue le monde des lunettes connectées depuis plusieurs mois. De nombreuses voix se sont élevées dernièrement contre les Meta Ray-Ban et leurs utilisateurs qui filment des personnes à leur insu. Le constructeur d’adresser directement ce problème en intégrant une LED à l’avant des lunettes qui restera allumée en permanence tant que l’utilisateur capture une vidéo, l’empêchant de filmer discrètement quelqu’un. Une solution également évoquée par Samsung pour son propre futur modèle.

La capture sera d’ailleurs impossible si le capteur en question est camouflé. De même, celle-ci se coupera dès lors que quelqu’un se trouvant à proximité prononce la phrase “Arrête de filmer”. Enfin, HTC assure qu’aucune donnée personnelle de l’utilisateur n’est utilisée pour entraîner une IA tierce, comme ChatGPT ou Gemini.

Les HTC Vive Eagle sont disponibles à l’achat dès aujourd’hui pour de premières livraisons en Europe à partir du 21 septembre prochain. Elles coûtent 469 €.