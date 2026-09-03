Xiaomi TV Box S 3 : la box TV qui rajeunit votre télévision est à prix cassé

Vous voulez une nouvelle TV pour remplacer votre vieil écran ? Avant de dépenser plusieurs centaines d’euros dans un modèle récent, nous avons une solution beaucoup moins chère à vous montrer. Il s’agit de la Xiaomi TV Box S 3. Pour seulement une cinquantaine d’euros, cette box TV va donner un coup de boost à votre téléviseur.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Beaucoup de télévisions sont jetées à la déchetterie alors qu’elles sont encore parfaitement utilisables. En effet, les gens se débarrassent de leur écran dès qu’il le trouve trop lent ou bien s’il n’est pas assez moderne pour permettre d’utiliser les services de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube ou encore Twitch.

C’est bien dommage car il existe une solution très simple pour donner un coup de jeune à un téléviseur vieillissant. La Xiaomi TV Box S de 3ème génération se branche sur un port HDMI. En un clin d’œil, elle transforme votre télévision en smartTV moderne et ultra réactive.

Normalement en vente pour 84,99 €, la Xiaomi TV Box S 3 est actuellement affiché sur AliExpress à 54,33 €. Et le prix baisse encore plus en utilisant le code promo PHD06 dans votre panier. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 48,33 €. En plus, la livraison est gratuite et rapide puisque le vendeur est basé en France et il est certifié Marque +.

Pour rappel, jusqu’au 7 septembre compris, vous pouvez utiliser sur tout le site AliExpress cette liste de code promo pour obtenir les meilleurs prix du moment sur vos produits high-tech préférés :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Pourquoi installer une Xiaomi TV Box S 3 sur votre télévision ?

Vous trouvez votre TV trop lente ? Le système d’exploitation préinstallé n’est pas très ergonomique ? La Xiaomi TV Box S de 3ème génération va régler tous ces problèmes en un rien de temps. Il vous suffit de la brancher au port HDMI de votre téléviseur et de l’allumer avec la télécommande fournie. Celle-ci a d’ailleurs été pensée pour être très simple d’utilisation puisqu’elle dispose de boutons pour accéder directement à YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video. Et comme elle est compatible avec l’Assistant Google, vous pouvez utiliser votre voix pour commander votre téléviseur.

La Xiaomi TV Box S 3 dispose d’une interface Google TV. C’est donc un système d’exploitation ergonomique et complet qui vous donne la possibilité d’accéder à plus de 10 000 applications. Enfin, ce modèle vous permet de regarder vos vidéos en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Et pour uen expérience encore plus immersive, cette box TV est également compatible HDR10+ et Dolby Vision et embarque les technologies Dolby Atmos et DTS:X.