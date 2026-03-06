The Boys saison 5 : le dernier trailer sanglant montre un Homelander plus fou que jamais

Amazon a diffusé hier soir le dernier trailer pour la dernière saison de sa série star The Boys. Autant le dire tout de suite, Homelander s'impose une fois de plus comme le grand méchant du petit écran le plus effrayant de ces dernières années. Surtout quand il accès au pouvoir.

Marquez-le sur voter agenda : le 8 avril prochain, la dernière saison de The Boys, sans doute la série la plus populaire de Prime Video, sera diffusée sur la plateforme de streaming. Il y a peu de doute quant à l'intrigue de celle-ci : l'état mental de Homelander ne s'est pas franchement amélioré et celui-ci compte bien montrer au monde entier qui est le patron. En face, l'équipe menée par Billy Butcher cherche encore et toujours à faire tomber de Vought et, par la même occasion, se débarrasser des super-héros qu'elle a créés.

Voilà donc essentiellement ce que montre la dernière bande-annonce pour la saison, diffusée hier par Amazon. Homelander y est on ne peut plus clair : “Mon pouvoir est absolu. J’ai une grande destinée”, martèle-t-il. La destinée en question ? Visiblement s'emparer du bureau ovale et diriger le monde, objectif qu'il parviendra à atteindre d'après ce que nous montre ce trailer. Il ne reste donc plus beaucoup de temps aux Boys pour l'arrêter.

La dernière saison de The Boys se dévoile dans ce trailer glaçant

Justement, les choses ne sont pas non plus tout rose du côté des justiciers. Kimiko a certes retrouvé la parole et A-Train a rejoint le train en marche (pardon), mais il va en falloir bien plus pour venir à bout du Superman version vilain. Nul doute que les pouvoirs récemment acquis par Butcher se révéleront très pratiques dans la lutte contre les sups, mais il reste encore à déterminer si cela sera suffisant.

D'autant que Homelander a décidé de sortir l'artillerie lourde. La bande-annonce le montre en effet en train de réveiller Soldier Boy, son père, de son sommeil forcé — ne résistant au passage pas à l'occasion de caler une plaisanterie bien grasse dont la série a le secret. Or, rappelons-le, Soldier Boy est également l'une des rares personnes à être capable de faire face à son fils. Rejoindra-t-il le combat contre le fasciste le plus puissant de la planète ? On l'espère.