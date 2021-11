Black Friday Rue du Commerce : découvrez le top des offres de ce vendredi

Rue du Commerce donne également le top départ de son Black Friday ce vendredi 19 novembre 2021, soit une semaine avant la date officielle initialement annoncée. Comme Amazon, Boulanger, Cdiscount et les autres e-commerçants, l'enseigne en ligne française propose quelques offres qui valent le coup. Nous les avons listées ici.

Rue du Commerce emboite le pas des autres enseignes qui lancent leur Black Friday à l'avance. Ainsi, tout comme Fnac Darty, Cdiscount ou encore Amazon c'est à son tour de proposer les meilleures promos Black Friday en cette fin d'année.

Jusqu'au lundi 29 novembre 2021, le e-commerçant propose à ses clients une avalanche de promotions et réductions sur l'ensemble des produits high-tech. Si vous souhaitez vous équiper à moindre coût, c'est le bon moment. Aussi, si vous voulez préparer vos cadeaux de Noël, de nombreuses promos et bons plans vous permettront de faire de belles économies tout en faisant plaisir à vos proches.

Dans cette optique, vous pouvez également consulter les promos sur les forfaits mobiles, celles sur les appareils connectés Amazon, sur la Nintendo Switch ou bien encore des bons plans sur les jeux et accessoires PS4 et PS5. Il y en a pour tous les goûts et budgets.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Rue du Commerce

Enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact à 9,99 €

A la recherche d'une enceinte sans fil pas chère ? La Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Rue du Commerce pour le Black Friday 2021.

Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d'un son clair et naturel, d'une batterie en lithium de 480 mAh dont l'autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d'un micro intégré pour passer des appels mains libres et d'un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 18 €

Pour les personnes désireuses de se procurer une balance connectée, elles peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre du Black Friday 2021 qui permet de se procure l'excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 18 € au lieu de 29,99 € en moyenne.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

Samsung Galaxy S20 FE à partir de 399 €

Prix encore jamais vu sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE grâce au Black Friday. Ainsi, vous pouvez l'acheter à 399 € en version 4G ou 499 € dans sa variante 5G. Pour rappel, les deux smartphones sont habituellement vendus respectivement 659 € et 759 €. On a donc droit à une réduction exceptionnelle de 260 € !

Si ce bon plan black friday smartphone vous intéresse, nous vous conseillons de ne pas trop attendre. En effet, même si l'offre est valable jusqu'au 29 novembre 2021, il se peut bien que le Galaxy S20 Fe affiché à presque moitié prix entre vite en rupture de stock. Sorti en octobre 2020, la variante Fan Edition du Samsung Galaxy S20 reste en 2021 un excellent choix.

La version 4G est livrée avec le SoC maison Samsung Exynos 990, lorsque la variante 5G embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 865. Pour le reste, il arbore un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0.

C'est le système d'exploitation mobile Android 10 qui est aux commandes avec l'interface épurée Samsung OneUI, l'une des meilleures du marché. Enfin, coté photo, le Galaxy S20 FE sans être le meilleur de ce point de vue se débrouille plutôt très bien avec notamment la présence d'un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Si vous avez besoin de plus d'informations à son sujet, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.

TV LG OLED 55B1 (139 cm) à 999 €

Cette offre Black Friday proposée par Rue du Commerce permet de s'équiper de l'excellente TV OLED LG B1 en 55 pouces sous la barre des 1 000 euros. Le e-commerçant français la propose au meilleur prix du marché, à savoir 999 euros. Un prix que l'on a déjà récemment vu sur ce modèle, lors de la dernière édition des French Days. Aussi bien adaptée pour le cinéma que pour le jeu sur les consoles nouvelle génération telles que la PS5 ou la Xbox Series X, mais aussi les émissions sportives, cette TV OLED est l'une des plus abordables du marché offrant de telles fonctionnalités et technologies.

L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Premiers arrivés, premiers servis. On retrouve en effet 4 ports HDMI dont deux certifiés 2.1, permettant d'exploiter au maximum toutes les nouvelles fonctionnalités que proposent les consoles de jeu next gen. De la partie également, les technologies d'amélioration d'image telle que le Upscaling 4K/HDR, le Dolby Vision IQ ou bien encore le HDR Dynamic, Tone Mapping, LG Face Enhancing. Nul besoin d'investir dans une barre de son puisque la partie audio est à la hauteur de la qualité de l'image.

Le LG OLED B1 se dote de deux haut-parleurs délivrant au total 40 Watts avec compatibilité Dolby Atmos. L'assurance donc de bé,éficier d'un son surround tridimensionnel immersif. Couplé avec le Dolby Vision IQ, c'est un combo puissant qui permet de créer une véritable expérience cinéma. Connectée, ce modèle 2021 est compatible Google Assistant mais aussi Alexa et Apple AirPlay 2. Enfin, le tout tourne sous l'interface maison LG WebOS propulsée par le processeur a7 Gen4 AI 4K. Un processeur révolutionnaire qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond afin d'analyser et d'optimiser le contenu.

PC portable gamer Asus ROG Strix Scar 15 à 1499,99 €

On continue notre top bons plans Black Friday 2021 Rue du Commerce avec ce PC portable gamer Asus Rog Strix Scar G533QM-HF047T qui est affiché à 1449,99 € au lieu de 1899,99 €. Une réduction non négligeable de 400 € !

Pour ce tarif, vous avez un PC portable très performant qui est équipé d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 300 Hz et un temps de réponse de 3ms. On retrouve un processeur AMD Ryzen R7-5800H couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et une mémoire RAM de 16 Go. Un combo explosif qui permet de faire tourner n'importe quel jeu sans aucun problème.

Concernant la partie stockage, ce dernier embarque SSD d'une capacité de 1 To. Ce PC portable gamer est livré avec le système d'exploitation Windows 10 et devrait être en mesure de faire tourner Windows 11. Enfin, vous bénéficier de un mois d’abonnement Xbox GamePass offert pour son achat. Une offre à saisir au plus vite qui expire ce lundi 27 septembre à 23h59.

PC Gamer Asus – A17-TUF766QR-HX039 à 1499,99 €

Enfin, on termine notre top offres Black Friday Rue du Commerce avec cette promotion exceptionnelle sur le PC Gamer Asus – A17-TUF766QR-HX039 dans son coloris gris. On le trouve généralement à 1 799,99 €. Là, grâce à une réduction de 300 euros son prix chute sous la barre des 1 500 euros, à très précisément 1 499,99 €. Au vu des composants qu'il embarque, c'est plutôt une excellente affaire.

En effet, ce PC portable gaming est doté d'un écran de 17,3 pouces de définition Full HD avec taux de rafraîchissement de 144Hz. Ce dernier présente par ailleurs un espace de couleurs 100 % sRGB. On retrouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 couplée à 16 Go de mémoire RAM et à un processeur AMD Ryzen R7-5800H. La partie stockage est assurée par une SSD NVMe PCIe d'une capacité de 512 Go.

Grâce à l'emplacement SSD supplémentaire vous pouvez y ajouter plusieurs téraoctets d'espace et ainsi installer encore plus de jeux. Une configuration solide qui vous assurera une expérience de jeu optimale quelque soit le titre auquel vous jouez. Enfin, notez qu'il est livré sans OS ce qui signifie qu'il faudra obligatoirement installer un système d'exploitation avant de pouvoir commencer à l'utiliser.